التحقيق فى بلاغ أشرف زكى ضد منتحل صفة الفنان أسامة عباس

تباشر جهات التحقيق، بشمال القاهرة، إجراءاتها فى البلاغ المقدم من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية واتهم فيه أحد الأشخاص بانتحال شخصية الفنان أسامة عباس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وترويجه منشورًا نسبه إليه مما تسبب له في أضرار نفسية.

وأحالت نيابة استئناف القاهرة البلاغ رقم 95223 سنة 2021 عرائض النائب العام، إلى نيابة شمال القاهرة بعد وروده إليها، وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامي الثلاثاء الماضي، بأن المشكو فى حقه روج منشورًا ونسبه للفنان أسامة عباس جاء فيه: "لو المنتجين مش معتبرني عايش فأنا عايش وعايز أشتغل".

وتابع البلاغ، أن الفنان أسامة عباس أعلن عن عدم صلته بالمنشور وعدم وجود أى حسابات له على موقع "فيس بوك"، وهو ما أغضبه واعتبره فعلًا مسيئًا له، وأضاف البلاغ، أن نقابة المهن التمثيلية انزعجت من المنشور ومن الإساءة لفنان كبير بحجم الفنان أسامة عباس.

وقال البلاغ، إن القصد وراء نشر المنشور المشار إليه زيادة المتابعات وتحقيق مكاسب مالية، على حساب سمعة وكرامة وإيذاء الناس، وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة، وضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية.

كان قد علق الفنان الكبير أسامة عباس على محاولات البعض انتحال صفته عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومناشدة المخرجين والمنتجين التعاقد معه في أي عمل فني جديد.

وقال عباس، إنه لم يوجه أي مناشدات للمنتجين خلال الساعات الماضية، بشأن عودته إلى الساحة الفنية مجددًا، موضحًا أنه يتلقى عروضًا فنية كثيرة ويعتذر عنها لأنها دون المستوى ولا ترقى لتاريخه الفني، وناشد الفنان أسامة عباس، محبيه، عدم تداول أي شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما المنسوبة له، قائلًا: "أنا قاعد بعيد عن الناس والقاهرة ودوشتها".

يذكر أن أسامة عباس، أثرى المكتبة الفنية بأكثر من 290 عملًا فنيًا، ما بين سينما ومسرح وتليفزيون، كان آخرها مشاركة الفنان عادل إمام، في مسلسل "عوالم خفية"، الذي عُرض في شهر رمضان لعام 2018.