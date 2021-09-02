بـ«آلة حادة».. «الخلافات» تقتل مسنة على يد ابنتها بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على فتاة متهمة بقتل والدتها بالتعدي عليها بآلة حادة داخل شقة سكنية في مدينة بدر؛ بسبب خلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة بدر، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مسنة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة "ع.أ" ، 75 عاما، ويظهر على جسدها آثار تعذيب وطعنه بآلة حادة.

وألقي القبض على ابنتها، 35 عامًا، بعدما تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.