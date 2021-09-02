سوهاج: إعفاء المستفيدين بمعاش الضمان وتكافل وكرامة من المصروفات المدرسية

سوهاج: إعفاء المستفيدين بمعاش الضمان وتكافل وكرامة من المصروفات المدرسية
أعلنت محافظة سوهاج عن تفعيل التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة" من المصروفات المدرسية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.
ووجَّه محافظ سوهاج بالتنسيق المستمر بين مديريتي "التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم" في هذا الشأن، والعمل على تيسير كل الإجراءات على المواطنين وتلقي طلباتهم بكل جدية، والرد عليه، واتخاذ ما يلزم نحو إعفاء الطلاب المستحقين من المصروفات المدرسية، لافتًا إلى أهمية الوقوف جنبًا إلى جنب مع الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير كل أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم.
ومن جانبه أكد رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، على جاهزية المديرية وكل الإدارات والوحدات الاجتماعية بنطاق المحافظة؛ لتلقي طلبات المواطنين بكل اهتمام، والرد عليها بالنتائج في حالة استفادة الأسر من برنامج "تكافل ـ كرامة"، أو المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حتى يتسنى للإدارات التعليمية اتخاذ إجراءات الإعفاء من المصروفات المدرسية للطلاب المستحقين.
فيما كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عددًا من أسر شهداء الجيش الأبيض، وحفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، خلال الحفل الذي نظمته جمعية بدر الطوايل بمركز ساقلتة، بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، وجمعية الرعاية المتكاملة، ومؤسسة المنى، ومؤسسة هي، ونادي ليونز بسوهاج، وجمعية بلدي بمشطا، وجمعية الوفاء والأمل بساقلتة.
بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وممثلي الأوقاف والأزهر، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج، ومسئولي الجمعيات المشاركة.
وأعرب "الفقي" عن تقديره للدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة المحافظة في رعاية ودعم أسر شهداء "الجيش الأبيض" من الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، الذين وافتهم المنية في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تنسى أبناءها وأبطالها المخلصين، لافتًا إلى دعمه المستمر لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.
كما كرم المحافظ عددًا من حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، من أبناء جمعية بدر الطوايل المتميزين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، لافتًا إلى أهمية التحلي بأخلاق القرآن الكريم والعمل به، وأن تنعكس آدابه وتعاليمه على سلوك الفرد والمجتمع.