الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سوهاج: إعفاء المستفيدين بمعاش الضمان وتكافل وكرامة من المصروفات المدرسية

معاش
معاش

أعلنت محافظة سوهاج عن تفعيل التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي، بشأن إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة" من المصروفات المدرسية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

ووجَّه محافظ سوهاج بالتنسيق المستمر بين مديريتي "التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم" في هذا الشأن، والعمل على تيسير كل الإجراءات على المواطنين وتلقي طلباتهم بكل جدية، والرد عليه، واتخاذ ما يلزم نحو إعفاء الطلاب المستحقين من المصروفات المدرسية، لافتًا إلى أهمية الوقوف جنبًا إلى جنب مع الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير كل أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم.

ومن جانبه أكد رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، على جاهزية المديرية وكل الإدارات والوحدات الاجتماعية بنطاق المحافظة؛ لتلقي طلبات المواطنين بكل اهتمام، والرد عليها بالنتائج في حالة استفادة الأسر من برنامج "تكافل ـ كرامة"، أو المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حتى يتسنى للإدارات التعليمية اتخاذ إجراءات الإعفاء من المصروفات المدرسية للطلاب المستحقين.

فيما كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عددًا من أسر شهداء الجيش الأبيض، وحفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، خلال الحفل الذي نظمته جمعية بدر الطوايل بمركز ساقلتة، بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، وجمعية الرعاية المتكاملة، ومؤسسة المنى، ومؤسسة هي، ونادي ليونز بسوهاج، وجمعية بلدي بمشطا، وجمعية الوفاء والأمل بساقلتة.

بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وممثلي الأوقاف والأزهر، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج، ومسئولي الجمعيات المشاركة.

وأعرب "الفقي" عن تقديره للدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة المحافظة في رعاية ودعم أسر شهداء "الجيش الأبيض" من الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، الذين وافتهم المنية في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تنسى أبناءها وأبطالها المخلصين، لافتًا إلى دعمه المستمر لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

كما كرم المحافظ عددًا من حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف، من أبناء جمعية بدر الطوايل المتميزين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، لافتًا إلى أهمية التحلي بأخلاق القرآن الكريم والعمل به، وأن تنعكس آدابه وتعاليمه على سلوك الفرد والمجتمع.

جمعية جدية وزارة الصحة جامعة كرم عبدالفتاح الصحة تنسيق عمل الدولة اجتماع المواطنين مجتمع كريم برنامج حفل

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وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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