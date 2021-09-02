الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

التحالف المصري يتضامن مع الأسيرة الفلسطينية «أنهار الديك»

الأسيرة الفلسطينية
الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك

أعرب التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، عن دعمه و تضامنه مع الأسيرة الفلسطينية في سجون الأحتلال الفلسطيني "أنهار الديك".

وأفاد التحالف أن "أنهار" تبلغ من العمر 25 عاما، معتقلة في سجن الدامون الإسرائيلي منذ 5 أشهر، بزعم محاولتها طعن مستوطنين إسرائيليين في قرية كفر نعمة في رام الله، ولم يصدر بحقها بعد أي حكم.

وأكد التحالف عن قلقه البالغ إزاء معاناة الأسيرة "أنهار الديك" التي أوشكت على وضع مولودها خلال عدة أيام في سجون الاحتلال في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة، مشدداً على موقفه الرافض لكافة أشكال الإضطهاد والإرهاب، ومؤكداً على مساندته و دعمه للشعب الفلسطيني الشقيق.

وطالب التحالف المصري بالإفراج الفوري عن "أنهار الديك" والحصول على حقها لولادة مستحقة خارج الأسر وفي ظروف إنسانية، كما يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك ومولودها المرتقب.

وناشد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الأمم المتحدة لبذل جهد عاجل ومتضافر من المجتمع الدولي والعمل على سرعة إطلاق سراح الأسيرة أنهار الديك لتتمكن من وضع مولودها خارج زنازين الاحتلال الإسرائيلي، امتثالا لأبسط معايير حقوق الإنسان.

واعتقلت قوات الاحتلال أنهار الديك، 25 عاما، في مارس الماضي، بزعم محاولتها طعن مستوطنين إسرائيليين في قرية كفر نعمة في رام الله، لتقبع حاليا داخل سجن دامون، مع أسيرات أخريات بلغ عددهن 40، بينهن 11 أما.

من جهته، قال رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، إن منظمة الصليب الأحمر هي الوحيدة التي يسمح لها بزيارتها والاطمئنان على صحتها، مؤكّداً أنها ليست أول أم حامل تدخل سجون الاحتلال ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن إدارة السجن قالت إن ولادتها ستكون قيصرية وهي تخضع اليوم تحت إشراف أطباء إسرائيليين.

التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية أنهار الديك سجون الأحتلال الفلسطيني الرعاية الطبية مولودها المرتقب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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