كروان الشرق وقيثارته على مسرح سيد درويش و«القومية للموسيقى» بالجمهورية

يحتضن مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا موسيقيا، والذي تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة، ومشاركة متميزة لعازف الكمان دكتور إيهاب عبد الحميد، وذلك في أولى حفلات الفرقة بالموسم الفني الجديد.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة لأجمل أغنيات كل من الفنانة الكبيرة فايزة أحمد و"قيثارة الشرق" الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى زينة أداء الأوركسترا، أنا قلبي إليك ميال أداء الفنانة نعمة عصمت، يالا أسمراني أداء الفنانة دعاء رجب، حمال الآسية، يا ما يا هوايا أداء الفنانة آلاء أيوب، بتسأل ليه عليا، أخد حبيبى أداءالفنانة شروق شريف.

وفي الفاصل الثاني من الحفل تقدم الفنانة آيات فاروق باقة مختارة ومتنوعة لروائع أعمالها الفنية.

يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

بني مسرح سيد درويش عام 1918 وافتتح العام 1921. في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962م. تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

تعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر (من حيث تاريخ الإنشاء) بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة (احترقت في حريق كبير العام 1971م. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988م.) في مكان أخر.

غنائيات الفرقة القومية على مسرح الجمهورية

في سياق متصل تحتضن خشبة مسرح الجمهورية بمقره الكائن بجوار قصر عابدين، في الثامنة من مساء نفس اليوم أيضا، حفل غنائي موسيقي، تقدمه الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي .

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أشهر المؤلفات الغنائية من بينها: قارئة الفنجان ، بعد إيه ، أحضان الحبايب ، كامل الأوصاف ، زي الهوي ، في قلبي غرام ،عنابي ، ياخلي القلب، جانا الهوي، جبار، بلاش العتاب، سحب رمشه، سيبولي قلبي وارحلو، ماليش أمل ،أوعدك ، اشتروني ، لو سألوك ، حكايتي مع الزمان ، زي العسل ، لولا الملامة ، أنا قلبي إليك ميال .

بمشاركة وأداء نجوم الفرقة القومية العربية للموسيقى: يحيي عبدالحليم ، إسماعيل صادق ، سعيد عثمان ، إيناس عز الدين ، سارة ذكي ، أميرة أبو زيد.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقي تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب متطور واستمر نجاح الفرقة منذ تاسيسها محققة جماهيرية واسعة.