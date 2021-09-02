الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فى ذكرى وفاته.. مات كفيفا وأجاز الأزهر فيلمه «حياة وآلام السيد المسيح»

أحمد علام في فيلم
أحمد علام في فيلم حياة وآلام السيد المسيح

انتهت مسيرته الفنية الحافلة بالعديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والإذاعية بإصابته بالعمى جراء تعرضه لانفصال شبكي في عينيه، يجبره على السفر إلى ألمانيا وهناك يفقد بصره، وهو أشهر من أدى دور الأرستقراطي غليظ القلب، والمعبر في أجلي الصور عن مقولة "يملكون الأرض وما عليها"، وربما ما يؤكد هذا دوره الذي أداه في فيلم “رد قلبي”، وأول من جسد شخصية السيد المسيح في فيلمه "حياة وآلام السيد المسيح" في العام 1938 وشاركته البطولة الفنانة سميحة أيوب.

 إنه الفنان أحمد علام والذي تحل اليوم الذكري التاسعة بعد الخمسين، لرحيله عن عالمنا، حيث توفي في مثل هذا اليوم عن عمر ناهز الثالثة والستين، وكان الفنان أحمد علام من أوائل مؤسسي الفرقة القومية والتي تحولت لاحقا إلي "فرقة المسرح القومي".

الفنان أحمد علام ابن عمدة قرية "سندبيس" بمركز قليوب، هو أول من أسس نقابة للتمثيل، حيث حرص علي تأسيس حركة فنية تقوم علي الأسس العلمية٬ فقدم ترجمات لعديد من الدراسات التي تتناول فن التمثيل وأسسه وقواعده، ففي عددها الصادر بتاريخ ٢٢ فبراير 1926 نشرت مجلة المسرح٬ ترجمة بقلم أحمد علام٬ لدراسة كتبها الممثل الإنجليزي السيز "هنري إرفنج".

وفيها يشرح معاني "فن التمثيل" والنهج الذي يجب علي الفنان أن يتبعه لينجح في عمله٬ ومن هذه الأسس كما ذكرها "علام" في مقاله: أن يكثر من تمارينه ويستعيدها حتي تتغلغل في أعماق العاطفة٬ وينفذ إلي سريرتها حتي يحصل إلقاؤه علي اللهجة الملائمة للشخصية الواجب تمثيلها٬ فإذا فرغ من ذلك يذهب إلي التياترو لا ليعطي تأثيرا مسرحيا لدراسته فحسب٬ بل ليسلم نفسه إلي ومضات إحساسه الملهم٬ وإلي كل ما يثيره فيه من إنفعالات. ثم كي لا يضيع ما أوحي إليه سدى٬ تعمل ذاكرته في هدأة فترات الراحة عليىاستذكار نغمة صوته ومعاني ملامحه وعمله.

ويؤكد أحمد علام في نهاية الدارسة علي أنه: نفهم من هذا أن المثل السائر الذي يقول بأن (الحياة قصيرة والفن كبير) له مغزى ثابت جليل٬ فكلما تقدمنا في السن كلما تكشفت لنا صعوبات مهنتنا. إن إظهار الإنسان يفكر بصوت عال هو أصعب مهام فننا٬ لأن الممثل الذي لا يملك دوره تماما ولكن يتلوه بحذق ومهارة فقط٬ يكون مزيفا وكلما انتبه إلي الكلمات وأغفل الأفكار التي تمليها كلما كان أشبه بآلة تتكلم.

وبحسب الكاتب الدكتور ياسر ثابت، عن فيلم "حياة وآلام السيد المسيح"، أن الأزهر في ذلك الوقت قد أجاز إنتاج الفيلم، والذي كتب له السيناريو الأب أنطون عبيد، وراجعه الدكتور طه حسين.

قدم الفنان أحمد علام العشرات من الأدوار السينمائية من بينها أفلام: "وداد" مع كوكب الشرق أم كلثوم عام  1936. "الماضي المجهول" عام 1946 وشاركه البطولة ليلي مراد وأحمد سالم، وفي هذا الفيلم قدم دور الطبيب المعالج لبطل الفيلم حسن. فيلم "رجل لا ينام" عام 1948 وفيه قدم دور الدكتور عزت. وغيرها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية. وكانت آخر أعماله سنة 1959، في مسرحية دموع إبليس، ليحصل على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى في عيد العلم سنة 1960. كما مدرباً لفن التمثيل بجامعتي القاهرة والإسكندرية، ثم مستشاراً للتمثيل في جامعة الثقافة الحرة .
 

حياة وآلام السيد المسيح أحمد علام نقابة الممثلين الماضي المجهول الدكتور طه حسين ليلي مراد أحمد سالم

مواد متعلقة

في ذكراه.. هكذا ساقت «أزهار الشر» شارل بودلير إلى ساحات المحاكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

جنوب أفريقيا تؤكد عدم قدرتها على استقبال لاجئين من أفغانستان

أسباب المذاق المعدنى فى الفم

قرارات النيابة فى واقعة انتحار فتاة الإسكندرية بعد مشادة مع والدتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

«لا عودة».. ماذا تريد إسرائيل فى قطاع غزة؟

تولى ملف «المياه».. من هو سفير إسرائيل الجديد فى الأردن؟