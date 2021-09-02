الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجودة تعتمد 17 معهدا أزهريًا بكفر الشيخ.. وترشيح 37 آخرين

رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اعتماد 17 معهدًا بالمنطقة من قبل هيئة ضمان الجودة والاعتماد عن العام الحالي، ليبلغ إجمالي عدد المعاهد المعتمدة علي مستوى المنطقة 44 معهدًا منها 22 معهدًا بالمرحلة الابتدائية و20 معهدًا بالمرحلة الإعدادية ومعهدان بالمرحلة الثانوية.

وأعلنت المنطقة أن إدارة قلين تعتلي المقام الأول في عدد المعاهد التي حصلت علي الاعتماد من إجمالي عدد المعاهد على مستوى المنطقة منذ عام 2014/ 2015م وحتى الآن، وذلك بمقدار 11 معهدًا ويليها في هذا الترتيب إدارتي كفر الشيخ ودسوق التعليمية الأزهرية.

وأكدت المنطقة الأزهرية، أنه من المقرر ترشيح 37 معهدًا من المنطقة في العام القادم 2021-2022م ليتم اعتمادهم من قبل هيئة ضمان الجودة والاعتماد، منها 6 معاهد بمرحلة رياض الأطفال، و14 معهدًا بالمرحلة الابتدائية، و16 معهدًا بالمرحلة الإعدادية، ومعهد واحد فقط مرشح عن المرحلة الثانوية، بينما سيكون لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية النصيب الأكبر عن باقي الإدارات التعليمية في عدد المعاهد المرشحة بمقدار 7 معاهد، ويليها إدارة كفرالشيخ بعدد 6 معاهد مرشحة، ومن بعدهما إدارتي قلين ومطوبس بترشيح 5 معاهد عن كلٍ منهما.

وقام الدكتور عبدالناصر شهاوى، رئيس المنطقة الأزهرية، بتهنئة القائمين على إنجاز هذا العمل تحت قيادة الدكتور محمد الجندي، مدير إدارة جودة التعليم، كما توجه أيضا بالشكر لجميع العاملين بالمعاهد والإدارات التعليمية وديوان عام المنطقة على الجهد المبذول والظهور المشرف والذى يعكس مدى التقدم في التعليم الأزهري بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية.

فيما قامت منطقة كفر الشيخ الأزهرية بتكثيف كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بكافة المباني التابعة لها وأيضا المعاهد الأزهرية وتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد من أجل الحفاظ علي سلامة العاملين ومنها لانتشار الفيروس، حيث تم التشديد على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والعمل علي التعقيم والتطهير بصفة مستمرة من أجل مواجهة الفيروس.

جودة أزهر كفر الشيخ اعتماد معاهد ترشيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

جنوب أفريقيا تؤكد عدم قدرتها على استقبال لاجئين من أفغانستان

قرارات النيابة فى واقعة انتحار فتاة الإسكندرية بعد مشادة مع والدتها

أسباب المذاق المعدنى فى الفم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

«لا عودة».. ماذا تريد إسرائيل فى قطاع غزة؟

تولى ملف «المياه».. من هو سفير إسرائيل الجديد فى الأردن؟