الجودة تعتمد 17 معهدا أزهريًا بكفر الشيخ.. وترشيح 37 آخرين

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اعتماد 17 معهدًا بالمنطقة من قبل هيئة ضمان الجودة والاعتماد عن العام الحالي، ليبلغ إجمالي عدد المعاهد المعتمدة علي مستوى المنطقة 44 معهدًا منها 22 معهدًا بالمرحلة الابتدائية و20 معهدًا بالمرحلة الإعدادية ومعهدان بالمرحلة الثانوية.

وأعلنت المنطقة أن إدارة قلين تعتلي المقام الأول في عدد المعاهد التي حصلت علي الاعتماد من إجمالي عدد المعاهد على مستوى المنطقة منذ عام 2014/ 2015م وحتى الآن، وذلك بمقدار 11 معهدًا ويليها في هذا الترتيب إدارتي كفر الشيخ ودسوق التعليمية الأزهرية.

وأكدت المنطقة الأزهرية، أنه من المقرر ترشيح 37 معهدًا من المنطقة في العام القادم 2021-2022م ليتم اعتمادهم من قبل هيئة ضمان الجودة والاعتماد، منها 6 معاهد بمرحلة رياض الأطفال، و14 معهدًا بالمرحلة الابتدائية، و16 معهدًا بالمرحلة الإعدادية، ومعهد واحد فقط مرشح عن المرحلة الثانوية، بينما سيكون لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية النصيب الأكبر عن باقي الإدارات التعليمية في عدد المعاهد المرشحة بمقدار 7 معاهد، ويليها إدارة كفرالشيخ بعدد 6 معاهد مرشحة، ومن بعدهما إدارتي قلين ومطوبس بترشيح 5 معاهد عن كلٍ منهما.

وقام الدكتور عبدالناصر شهاوى، رئيس المنطقة الأزهرية، بتهنئة القائمين على إنجاز هذا العمل تحت قيادة الدكتور محمد الجندي، مدير إدارة جودة التعليم، كما توجه أيضا بالشكر لجميع العاملين بالمعاهد والإدارات التعليمية وديوان عام المنطقة على الجهد المبذول والظهور المشرف والذى يعكس مدى التقدم في التعليم الأزهري بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية.

فيما قامت منطقة كفر الشيخ الأزهرية بتكثيف كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بكافة المباني التابعة لها وأيضا المعاهد الأزهرية وتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد من أجل الحفاظ علي سلامة العاملين ومنها لانتشار الفيروس، حيث تم التشديد على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والعمل علي التعقيم والتطهير بصفة مستمرة من أجل مواجهة الفيروس.