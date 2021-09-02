الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو بلبيس»: محافظة الشرقية شهدت زيادة فى فرص العمل  خلال الفترة الماضية

المهندس عبد الله
المهندس عبد الله الغزالي

قال المهندس عبد الله الغزالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري بلبيس، إن محافظة الشرقية غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، مؤكدًا انها محافظة كبيرة تشمل العمل في قطاعين الصناعي والزراعي.

وأضاف الغزالي، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك زيادة في أعداد فرص العمل شهدتها محافظة الشرقية خلال الفترة الماضية، وذلك يرجع إلى اهتمام الحكومة المصرية بإنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التي ساهمت في خفض أعداد البطالة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات المحفزة للقطاع الصناعي مثل مبادرة حياة كريمة، وتفضيل المنتج المحلي على الأجنبي.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس، أن الجمعية تعتزم زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع خطة الدولة بزيادة أعداد المجمعات الصناعية، لافتًا إلى أنه سيتم التركيز على إنشاء المجمعات الخاصة بالصناعات التكيملية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وثمن رئيس جمعية مستثمري بلبيس، جهود وخطة  القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسبة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا سيتم عن طريق زيادة المصانع الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة و التكميلية الداخلة في الصناعات الكبيرة، كما أن تلك الصناعات لها دور كبير خفض فاتورة الاستيراد و زيادة الصادرات.

وأكد الغزالي، أن هناك اهتمامًا بالغًا من الحكومة بالوقوف بجانب الصناع ورجال الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا أن جمعية مستثمري بلبيس الصناعية حريصة على عقد اجتماع شهرياً مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع بالمنطقة والعمل على الوصول لحل لها.

كما أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بلبيس، بخطة الرئيس السيسي التنموية في تدشين المشروعات القومية والمجمعات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع الاجتماعي فتم إطلاق مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في دعم وتحسين أهالي القرى والمراكز، بالاضافة إلى الاهتمام بالصحة فتم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة وتوزيع لقاح كورونا على المواطنين بالمجان فضلا عن قيام وزارة الصحة بمخاطبة أصحاب المصانع بتوفير أماكن لتلقى العمال اللقاح. 
 

عبد الله الغزالي الشرقية العمل فرص العمل بلبيس المجمعات الصناعية

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