الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكى وأمير الكويت

الرئيس الأمريكى وأمير
الرئيس الأمريكى وأمير الكويت

تلقي الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح​ أمير دولة ​الكويت​ اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.


ووجه أمير دولة الكويت خلال الاتصال دعوة رسمية للرئيس الأمريكي لزيارة الكويت، وأعرب عن تعازيه في ال​ضحايا​ من الجنود الأمريكيين في التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط ​مطار كابل​ وفي ضحايا ​إعصار​ أيدا الذي ضرب ولاية ​لويزيانا​، وهنأه بنجاح أكبر عملية إجلاء بالرغم من الصعوبات التي أحاطت بها.

 

وثمن أمير الكويت "هذا التواصل والمجسد لأواصر العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين".

 

من جانبه، أكد بايدن على موقف ​الولايات المتحدة الأمريكية​ الداعم لأمن واستقرار الكويت، وعبر عن شكره لدورها في تسهيل العبور الآمن لإنجاح خطة الإجلاء الأمريكية من ​أفغانستان​، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتطلع المشترك على تعزيزها والارتقاء بها.

 

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة "رويترز" عن مكالمة هاتفية جمعت بين كلًا من  الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأفغاني وقتها أشرف غني، قبل أن تتمكن حركة طالبان من السيطرة على أفغانستان بأكملها حيث تحدث الرجلان وقتها لمدة نحو 14 دقيقة في 23 يوليو.

 

ووفقًا لـ"رويترز"، تضمنت المكالمة مناقشة الزعيمين للمساعدات العسكرية والاستراتيجية السياسية وتنظيم المراسلات التكتيكية لكن لم يكن أي منهما مدركًا أن أفغانستان سوف  تسقط  بأكملها في يد طالبان.

 

وفي المكالمة، عرض "بايدن" مساعدات إذا تمكن "غني" من أن يوضح علنا أن لديه خطة للسيطرة على الأوضاع المتدهورة في أفغانستان، وقال: "سنواصل تقديم دعم جوي مكثف إذا علمنا ما هي الخطة".

 

وقبل أيام من تلك المكالمة، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية لدعم قوات الأمن الأفغانية.

 

كما نصح الرئيس "بايدن" نظيره "غني" بأن يحصل على موافقة أفغان نافذين على استراتيجيته العسكرية من وقتها فصاعدًا، ثم وضع "شخصية مقاتلة" لتقود تلك الجهود في إشارة لوزير الدفاع الجنرال بسم الله خان محمدي.

اتصا هاتفي الرئيس الامريكي أمير الكويت زيارة الكويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكى وأمير الكويت

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