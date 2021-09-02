ضبط شبكة غير شرعية لبث القنوات الفضائية المشفرة فى الأميرية

استكملت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات وإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) باتخاذ سطح العقار سكنه مكانًا لإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة وإعادة بثها على قاطنى المنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه، وعثر بسطح العقار على (21 جهاز ريسيفر – 12 كارت فك شفرة القنوات الفضائية – كابينة توزيع قنوات فضائية – جهاز سويتش).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط صاحب شركة إنتاج إعلامي وآخر لبيع شهادات الدكتوراة المزورة

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب مؤسسة وهمية وآخر صاحب شركة للإنتاج الإعلامى لاشتراكهما فى تنظيم مؤتمرات لمنح شهادات فخرية وشهادات تقدير مزورة بمقابل مادى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة.

ورصدت متابعة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود منشورات ودعوات على مواقع التواصل الإجتماعى بإقامة مهرجان دولى مزمع إقامته برعاية مؤسسات الدولة - على حد إدعاء المسئول عن ذلك المهرجان "صاحب مؤسسة وهمية".

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات أسفرت جهود البحث أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة وله محل إقامة آخر بالجيزة "له معلومات جنائية") وأنه يقوم بالإدعاء بحصوله على شهادة دكتوراة – على غير الحقيقة - وأنه صاحب مؤسسة إبداعية فى مصر تقوم بتكريم الشخصيات المؤثرة ومنحهم شهادات فخرية وكذا شهادات تقدير مزورة لأى شخص يطلب ذلك بمقابل مادى حيث يتم منح شهادات الدكتوراة الفخرية وشهادات تقدير بمقابل مادى.

كما تبين قيام المذكور بإقامة مهرجانات بذات المضمون فى سنوات سابقة وقام بإستضافة عدد من المشاهير لإضفاء حالة من الزخم الإعلامى والقانونى على تلك المهرجانات بالإشتراك مع أحد الأشخاص (مالك شركة للإنتاج الإعلامى) وذلك مقابل تحصل الأخير على مقابل مادى كبير.

عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم الأول "صاحب المؤسسة الوهمية" وعُثر بحوزته على (لوحات لإعلان عن حفل تكريم –أعلام دول ومؤسسات مختلفة - شهادات شكر وتقدير ودكتوراة فخرية وكمية من شعار المؤسسة- بروتوكولات تعاون للمؤسسة وأحد المراكز الثقافية مع العديد من الجهات "خلافاً للحقيقة"- دفتر إيصالات إستلام نقدية لإحدى الشركات- أغلفة بإسم المؤسسة- كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات - جهاز كمبيوتر وطابعة- هاتف محمول).

ومن خلال تكثيف الجهود وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. أمكن تحديد (صاحب شركة الإنتاج الإعلامى الذى يستعين به المتهم فى إقامة المهرجانات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر- 3 هارد ديسك داخلى وخارجى).. وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة بحوزتهما تبين أنها تحوى مراسلات بين المتهم الأول وصاحب أحد المراكز الثقافية بإحدى الدول تتضمن طلب المتهم من صاحب المركز المشاركة فى المهرجان المزمع إقامته ، وكذا طلب الحصول على العضوية بالمركز بمقابل مادى ، وبناءً عليه قام بإصطناع شهادة تفيد أن المؤتمر المزمع إقامته سوف يكون تحت رعاية المركز – على خلاف الحقيقة.

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.