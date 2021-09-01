قائد أمريكي: الضربة الجوية في كابول قتلت عنصرًا من داعش

اعترف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك مايلي، اليوم الأربعاء، بمقتل عدة أشخاص في الضربة الأمريكية بطائرة دون طيار في العاصمة الأفغانية كابول، الأحد الماضي، التي استهدفت أعضاء تنظيم "داعش-خراسان" الإرهابي في أفغانستان.

وقال مايلي - في مؤتمر صحفي، حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن شخصًا واحدًا على الأقل من قتلى الضربة الأمريكية كان متعاونًا مع تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن هناك "آخرين مجهولين" قُتلوا كذلك، مُدافعًا عن الضربة الجوية بأنها "صالحة".

وأضاف مايلي: "كان لدينا معلومات استخبارية جيدة عن تجهيز داعش-خراسان مركبة من نوع معين"، مشيرًا إلى أن السلطات الأمريكية راقبت الوضع عبر عدة وسائل، مؤكدًا أنه لم يتم توجيه الضربة إلا بعد التأكد من الالتزام بكل معايير الاشتباك التي طالما استخدمتها القوات الأمريكية لسنوات.

وتابع مايلي قائلاً: "نحن نعلم بواسطة مجموعة متنوعة من الوسائل أن شخصًا واحدًا على الأقل ضمن القتلى كان متعاونًا مع داعش"، مضيفًا أن هناك آخرين قُتلوا أيضًا لكن غير معلوم بعد هوياتهم.

وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك مايلي، أن الجيش الأمريكي سيتمكن بنجاح من إجلاء كل المواطنين الأمريكيين من أفغانستان.

وقال مايلي - خلال كلمة في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقلها موقع شبكة "فوكس نيوز" اليوم - "نحن جيش الولايات المتحدة الأمريكية، وسنتمكن بنجاح من إجلاء كل المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في الخروج من أفغانستان، هذه أولويتنا الأولى"، وتابع أن "حركة طالبان أصبح داخل وحول مطار كابول لكنهم لا يتدخلون في عملياتنا"، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم إجلاء نحو 5 آلاف شخص من أفغانستان.

وحول سرعة انقلاب الأوضاع في أفغانستان، قال مايلي "لم يكن هناك أي شيء رأيته، أو أي شخص آخر رآه، كان ليشير على انهيار الجيش الأفغاني أو الحكومة في 11 يومًا".