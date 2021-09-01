إصابة 18 ألفًا بكورونا فى ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 ألفًا و762 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات مليونا و765 ألفًا و16 حالة بالإضافة إلى 278 وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 16 ألفًا و942 شخصًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الماليزية، بلغ العدد اليومي للحالات المتعافية 21 ألفًا و73 حالة ليصبح الإجمالي مليونًا و482 ألفًا و800.

وفيما يتعلق بالتلقيح أفاد وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن تطعيم فئة الأطفال البالغين من العمر 12 عامًا، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحًا أن ذلك لا يزال قيد دراسة الوكالات الحكومية المعنية مثل هيئة إدارة الأغذية والأدوية الوطنية، وهيئة مراقبة الصحة العامة الوطنية.

وأشار جمال الدين إلى أن شركة "فايزر" المنتجة للقاح المضاد لكورونا، بصدد إنتاج لقاح خاص بالأطفال وأن جرعاته تختلف عن جرعات فئة البالغين، لافتًا إلى أنه وبسبب انعدام اللقاحات الموافق عليها للأطفال فسيكون تطعيم الموظفين البالغين بالمدارس أفضل سبيل لضمان سلامة الأطفال الذين يدرسون بها.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.