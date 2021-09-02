بسبب «إيدا».. جزيرة أمريكية أصبحت غير صالحة للسكن بعد تدمير مبانيها بالكامل

قالت رئيسة أبرشية لويزيانا، أمس الثلاثاء، إن الدمار الذي أحدثه الإعصار إيدا ترك مجتمع جزيرة الحاجز في جزيرة جراند آيل "غير صالح للسكن".

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن قافلة البحث والإنقاذ التي تسافر إلى مجتمع جيفرسون باريش تمكنت من الوصول عن طريق البر، لكن ما بين 10 إلى 12 من فواصل السدود على جانب خليج المكسيك من الجزيرة تركت 100% من المنازل والمباني الأخرى متضررة.

ومنها وقالت رئيسة الأبرشية سينثيا لي شنج للصحفيين في مؤتمر صحفي إنه الدمار الكامل أو شبه مدمر، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزيرة - التي تقع على بعد حوالي 111 ميلاً جنوب نيو أورلينز - كانت مغطاة بحوالي ثلاثة أقدام من الرمال ، كما قالت شنج.

وقال رئيس شرطة جزيرة جراند آيل، سكوتر ريسويبر، إنه انتظر مع ضباط آخرين الإعصار داخل مركز شرطة البلدة، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

وأضاف ريسويبر لوكالة أسوشييتد برس "لقد تحرك جميع ضباط الشرطة إلى المبنى من أجل الأمان - ثم اندلع الاعصار كالجحيم".

وتابع "بدأت الأسقف تتفكك، يمكننا أن نرى المباني تتطاير إلى أشلاء عبر الشارع، إنه شيء لا تريد رؤيته مرة أخرى".

وأضاف "عندما بدأ السقف يتفكك واهتز المبنى، شعرنا جميعًا بالخوف، بحن رجال بالغون ولكن لديك خوف، بغض النظر عن الوظيفة التي تعمل بها ، وشعرنا بذلك".

ووصفه الرئيس بأنه أعنف إعصار واجهه على الإطلاق.

وقال: "لقد اجتازت أعاصير أخرى - إعصار إسحاق وكاترينا وجوستاف وآيك - وهذه ليست مقارنة على الإطلاق، هذا هو الأسوأ ... إنه لأمر مدهش ألا يُقتل أحد هنا أو حتى يصاب بجروح خطيرة".

وتتواصل جهود الإنقاذ في لويزيانا بعد إفاقة المؤسسة الدولية للتنمية من العاصفة استوائية.

