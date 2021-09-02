أسباب المذاق المعدنى فى الفم

هل طعم فمك مثل العملات القديمة؟.. يمكن أن يكون بسبب مرض عسر الذوق وهو تغيير في حاسة التذوق، حيث يعتبر من الآثار الجانبية لمجموعة متنوعة من المشكلات الطبية. و"الفم المعدني"، وهو مظهر شائع من خلل التعرق، أكثر شيوعًا مما تعتقد.

يستعرض الدكتور دونالد فورد، رئيس قسم طب الأسرة في مستشفى كليفلاند كلينك الأسباب التي تجعلك تشعر بطعم معدني في فمك وماذا تفعل حيال ذلك، وفقًا لما ذكره موقع "health.clevelandclinic" الطبي.

لماذا طعم فمي مثل المعدن؟

يمكن أن يشير الطعم المعدني إلى مرض خطير، مثل مشاكل بالكلى أو الكبد، أو دليل على الإصابة بمرض السكري لكن هذه الأسباب غير شائعة وعادة ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى.

نظافة الفم السيئة:

إذا كنت لا تستخدم الفرشاة والخيط بانتظام، فقد تكون النتيجة مشاكل في الأسنان واللثة مثل التهاب اللثة والتهاب الأسنان، بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بعسر المرض.

بعض الأدوية:

أوضح الدكتور فورد، أنه يمكن لبعض الأدوية أن تسبب طعمًا معدنيًا لأن جسمك يمتص الدواء ثم يخرج في اللعاب، وتشمل هذه الأدوية المضادات الحيوية، دواء النقرس، أدوية ضغط الدم، دواء السكري.

الأدوية التي يمكن أن تسبب جفاف الفم، مثل مضادات الاكتئاب ، يمكن أيضًا أن تكون السبب في الذوق المعدني لأنها تغلق براعم التذوق لديك ، مما قد يؤثر بدوره على حاسة التذوق.

الالتهابات:

يمكن لبعض الأمراض المؤقتة أن تغير من حاسة التذوق لديك، مما قد يجعلك تتذوق المعدن، ومنها نزلات البرد، التهاب الجيوب الأنفية، التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

معالجة السرطان:

المرضى الذين يعالجون بالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، خاصة لسرطانات الرأس والرقبة - قد يواجهون مجموعة من التغييرات في الذوق والشم ، بما في ذلك الطعم المعدني الذي يشار إليه أحيانًا باسم "الفم الكيميائي".

الخرف:

تتضاءل براعم التذوق لدى كل شخص مع تقدم العمر، ولكن بالنسبة للأشخاص المصابين بالخرف، حيث يبدأ تذوق الطعام بشكل مختلف عما كان عليه في السابق ، وهو ما يسميه الأطباء "تشوهات التذوق".

الحساسية:

يمكن أن يكون الطعم المعدني في فمك من الآثار الجانبية للحساسية الغذائية، خاصةً مثل المحار أو المكسرات، فإنها علامة مبكرة على الحساسية المفرطة، والتي يمكن أن تكون مميتة.