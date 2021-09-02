«مصر للطيران» تنظمً ورشة عمل عن التحول الرقمى فى مجال الطيران المدنى

نظمت شركة مصر للطيران ورشة عمل بعنوان "التحول الرقمى فى مجال الطيران المدني" بالتعاون مع شركة RedHat العالمية المتخصصة فى مجال الحلول والتطبيقات الرقمية Enterprise open-source software .

يأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيق سياسة التحول الرقمي في مختلف المجالات والتي تتواكب مع خطة الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، حيث تضع وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة تفعيل سياسة التحول الرقمي في مختلف مجالات النقل الجوي في مقدمة أولوياتها.

وقد تناولت ورشة العمل الحلول التكنولوجية في مجال تحديث التطبيقات مثل Kubernetes & containers Cloud Native development.

جاء ذلك بحضور المهندس ياسر عمران رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة وفريق عمل متخصص من قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الاجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

يذكر أن وزارة الطيران المدني، أعلنت عن بدء تلقي اللقاح للموظفين الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك في ضوءالقرار الحكومي الصادر بمنع دخول الموظفين الغير حاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة،

وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتعطيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.

