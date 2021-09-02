8 سبتمبر.. إسعاد يونس تكشف أطرف المواقف فى حياتها الفنية لأمير كرارة

أعلن القائمون على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه النجم أمير كرارة، عن موعد انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد منه، وذلك يوم 8 سبتمبر المقبل على شاشة قناة «أون».

برنامج سهرانين

ويستضيف أمير كرارة الفنانة إسعاد يونس خلال الحلقة الأولى من الموسم الجديد، لتحكي عن أطرف المواقف التي مرت بها خلال حياتها الفنية، وتكشف خلال الحلقة عن العديد من الأسرار في حياتها الفنية والاجتماعية، وسر نجاح برنامجها «صاحبة السعادة» على مدار المواسم السابقة وأبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مشوارها الفني والشخصي.

و بدأ الفنان أمير كرارة، خلال الفترة الماضية، في تصوير حلقات الموسم الخامس من برنامج سهرانين، والمقرر عرضه على شبكة قنوات «on».

برنامج سهرانين

وقام أمير كرارة مؤخرًا بتصوير حلقتين من البرنامج في الاستديو الخاص ببرنامج «سهرانين» بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك عقب تغيير الديكورات، حيث يظهر البرنامج بديكورات جديدة في موسمه الخامس، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مواسمه السابقة على شاشة «on».

وكان برنامج «سهرانين» للنجم أمير كرارة حقق نجاحًا كبيرًا؛ حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 86 مليون متابع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019، وهو عبارة عن سهرة يتناولها أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة وللتحدث عن أبرز أعمال النجوم وذكرياتهم.

برنامج سهرانين

ويستضيف النجم أمير كرارة فى الموسم الجديد عددًا كبير من النجوم في حلقات البرنامج المختلفة، ويتنوع الضيوف هذا الموسم بين المشاهير ليس فقط في عالم الفن بل سيتطرق كرارة في حلقاته لعدد من المشاهير في المجالات الأخرى.

ومن المنتظر أن يعرض برنامج «سهرانين» للنجم أمير كرارة عبر شبكة قنوات «ON»، ويقدم أمير كرارة البرنامج الجديد بلوك مختلف عن المواسم السابقة.