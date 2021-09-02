الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

8 سبتمبر.. إسعاد يونس تكشف أطرف المواقف فى حياتها الفنية لأمير كرارة

إسعاد يونس وأمير
إسعاد يونس وأمير كرارة

أعلن القائمون على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه النجم أمير كرارة، عن موعد انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد منه، وذلك يوم 8 سبتمبر المقبل على شاشة قناة «أون».

برنامج سهرانين

ويستضيف أمير كرارة الفنانة إسعاد يونس خلال الحلقة الأولى من الموسم الجديد، لتحكي عن أطرف المواقف التي مرت بها خلال حياتها الفنية، وتكشف خلال الحلقة عن العديد من الأسرار في حياتها الفنية والاجتماعية، وسر نجاح برنامجها «صاحبة السعادة» على مدار المواسم السابقة وأبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مشوارها الفني والشخصي.

و بدأ الفنان أمير كرارة، خلال الفترة الماضية، في تصوير حلقات الموسم الخامس من برنامج سهرانين، والمقرر عرضه على شبكة قنوات «on».

برنامج سهرانين

وقام أمير كرارة مؤخرًا بتصوير حلقتين من البرنامج في الاستديو الخاص ببرنامج «سهرانين» بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك عقب تغيير الديكورات، حيث يظهر البرنامج بديكورات جديدة في موسمه الخامس، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مواسمه السابقة على شاشة «on».

وكان برنامج «سهرانين» للنجم أمير كرارة حقق نجاحًا كبيرًا؛ حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 86 مليون متابع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019، وهو عبارة عن سهرة يتناولها أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة وللتحدث عن أبرز أعمال النجوم وذكرياتهم.

برنامج سهرانين

ويستضيف النجم أمير كرارة فى الموسم الجديد عددًا كبير من النجوم في حلقات البرنامج المختلفة، ويتنوع الضيوف هذا الموسم بين المشاهير ليس فقط في عالم الفن بل  سيتطرق كرارة في حلقاته لعدد من المشاهير في المجالات الأخرى. 

ومن المنتظر أن يعرض برنامج «سهرانين» للنجم أمير كرارة عبر شبكة قنوات «ON»، ويقدم أمير كرارة البرنامج الجديد بلوك مختلف عن المواسم السابقة.

برنامج سهرانين
تصوير مواقع التواصل خلال الاول اجتماع قنا طلاق عرض جديد ذكرى على طرق فترة مدينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

جنوب أفريقيا تؤكد عدم قدرتها على استقبال لاجئين من أفغانستان

قرارات النيابة فى واقعة انتحار فتاة الإسكندرية بعد مشادة مع والدتها

أسباب المذاق المعدنى فى الفم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

«لا عودة».. ماذا تريد إسرائيل فى قطاع غزة؟

تولى ملف «المياه».. من هو سفير إسرائيل الجديد فى الأردن؟