بدء زيادة رحلات البالون الطائر بمطار الأقصر مع قرب حلول الشتاء

كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات عن زيادة رحلات البالون الطائر بمطار الأقصر مع بداية الشهر المقبل، تزامنا مع قرب حلول الفصل الشتوي والمتوقع أن يشهد كثافة ركابية وجوية بقطاع السياحة بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة الى البلاد.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار الأقصر استعدت لاستقبال الفصل الشتوي والذي سيشهد كثافة ركابية وجوية هائلة، خاصة في ظل استقبال محافظات جنوب الصعيد خلال الفترة الماضية عددًا من الرحلات الجوية الدولية السياحية القادمة من الإمارات وفرنسا لأول مرة منذ فترات طويلة.

أشارت المصادر إلى أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسؤولي الشركة المصرية للمطارات بضرورة الاستعدادات القصوى لبدء الفصل الشتوي، حيث أعلنت عدد من شركات الطيران الخاصة المصرية والاجنبية والعربية تسيير رحلات جوية دولية إلى مطارات جنوب الصعيد، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف انحاء العالم.

وتلتزم المطارات سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.