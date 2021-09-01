الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية طنطا تتعاون مع «الصحة» لتشجيع التبرع بالبلازما

الأنبا بولا مطران
الأنبا بولا مطران

التقى الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا، اليوم، مدير بنك الدم المركزي بالغربية، وذلك لدراسة ووضع أسس التعاون بين الكنيسة ووزارة الصحة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتشجيع التبرع بالبلازما.

ودار حوار مفتوح وبناء وتم وضع خطة زمنية لتفعيل هذا التعاون، وجاء هذا اللقاء عقب اجتماع مجمع آباء كهنة إيبارشية طنطا وتوابعها برئاسة  الأنبا بولا بدير مارمينا الأثري بابيار، ودار حوار مفتوح وبناء وتم وضع خطة زمنية لتفعيل هذا التعاون.

 

وتستعد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد النيروز، رأس السنة القبطية، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة،  وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

 

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريون بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا مدير بنك الدم المركزي وزارة الصحة التبرع بالبلازما رئيس الجمهورية مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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