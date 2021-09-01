33 وفاة و447 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الأربعاء، تسجيل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 196 ألفًا و527 شخصًا.

وكشفت البيانات اليومية للوزارة حول الوضعية الوبائية في البلاد، رصد 33 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 5 آلاف و302، فيما تماثلت 344 حالة للشفاء ليصل بذلك عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 133 ألفًا و740، بينما يتواجد 35 مريضًا في العناية المركزة.

ومن جهة أخرى، كشف وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، خلال اجتماع رسمي اليوم الأربعاء، عن تطعيم 7.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا، مبرزًا أن بلاده ستطلق في الأيام القليلة المقبلة أكبر عملية تلقيح وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.