الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس النواب الأردنى يصل إلى بغداد

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب العراقى ونظيره الأردنى

وصل رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي في بيان مساء اليوم، إن الحلبوسي استقبل العودات والوفد المرافق له بعد وصوله لمطار بغداد الدولي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.

ومن المقرر أن يجرى الوفد مباحثات رسمية مع الحلبوسي في بغداد، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتوثيق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وأضافت مصادر مطلعة أن الوفد سيلتقي بعدد من رؤساء الكتل واللجان والتيارات السياسية العراقية، وفقا لموقع موزاين نيوز.

ويضم الوفد الأردنى النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي ورؤساء لجان، وممثلين عن الكتل النيابية.

وفى وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالمنعم العودات أن الأردن ومصر والعراق لديها طموحات مشتركة؛ تعبر عن مصالح وتطلعات شعوبها؛ انعكست في القمة التي جمعت الملك عبدالله بأخيه الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتجلت في الاتفاق على زيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار في إرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة؛ سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي، فيما بين البلدان الشقيقة الثلاثة.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن برلمانات الدول الثلاث "على اتصال مستمر"، مشيرا إلى أن "الزيارات المتبادلة تتيح المجال للبحث في الدور الذي يمكن أن نقوم به لدعم هذا التعاون ومساندة الجهود المشتركة لإنجاح التعاون والتسريع من وتيرته".

وتابع: خلال الأسابيع القليلة الماضية عقدنا مباحثات في عمان مع نائب رئيس البرلمان العراقي، ثم مع رئيس البرلمان، وتحدثنا في جميع المسائل المتعلقة بالتعاون والتنسيق البرلماني بين الأردن ومصر والعراق، ونحن متفائلون جدا بما جرى إنجازه - حتى الآن - على مستوى القادة، والحكومات، ونتطلع لمستقبل مشرق لهذا التعاون والتنسيق الثلاثي.

مجلس النواب الأردني النواب العراقي بغداد زيارة رسمية رئيس النواب الأردنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على 8 قرارات أبرزها تعديل بعض أحكام «الإجراءات الجنائية»

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

«الرياضيات بالإنجليزية».. تفاصيل المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي

الكويت تخاطب مصر لتحديد «السعة المقعدية» استعدادا لاستئناف الطيران

«المتحدة»: «هتتفرجوا على مباراة منتخب مصر وأنجولا بجودة عالمية»

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة أنهار الديك

الرئاسة الفلسطينية: القدس محتلة ينطبق عليها القانون الدولي

أثار غضب بينيت.. أمريكا تعلق على لقاء جانتس وعباس