رئيس مجلس النواب الأردنى يصل إلى بغداد

وصل رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي في بيان مساء اليوم، إن الحلبوسي استقبل العودات والوفد المرافق له بعد وصوله لمطار بغداد الدولي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.

ومن المقرر أن يجرى الوفد مباحثات رسمية مع الحلبوسي في بغداد، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتوثيق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وأضافت مصادر مطلعة أن الوفد سيلتقي بعدد من رؤساء الكتل واللجان والتيارات السياسية العراقية، وفقا لموقع موزاين نيوز.

ويضم الوفد الأردنى النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي ورؤساء لجان، وممثلين عن الكتل النيابية.

وفى وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالمنعم العودات أن الأردن ومصر والعراق لديها طموحات مشتركة؛ تعبر عن مصالح وتطلعات شعوبها؛ انعكست في القمة التي جمعت الملك عبدالله بأخيه الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتجلت في الاتفاق على زيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار في إرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة؛ سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي، فيما بين البلدان الشقيقة الثلاثة.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن برلمانات الدول الثلاث "على اتصال مستمر"، مشيرا إلى أن "الزيارات المتبادلة تتيح المجال للبحث في الدور الذي يمكن أن نقوم به لدعم هذا التعاون ومساندة الجهود المشتركة لإنجاح التعاون والتسريع من وتيرته".

وتابع: خلال الأسابيع القليلة الماضية عقدنا مباحثات في عمان مع نائب رئيس البرلمان العراقي، ثم مع رئيس البرلمان، وتحدثنا في جميع المسائل المتعلقة بالتعاون والتنسيق البرلماني بين الأردن ومصر والعراق، ونحن متفائلون جدا بما جرى إنجازه - حتى الآن - على مستوى القادة، والحكومات، ونتطلع لمستقبل مشرق لهذا التعاون والتنسيق الثلاثي.