ضبط سيدة متهمة بسرقة الشقق فى شبرا الخيمة

ألقت اليوم الأربعاء مباحث القليوبية القبض على سيدة تخصصت في سرقة الشقق عن طريق المفتاح المصطنع تبين سرقتها لمجوهرات وأموال من 4 شقق في منطقة شبرا الخيمة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة، بتلقيه عدة بلاغات من المواطنين بسرقة شققهم أثناء غيابهم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب السرقات ربة منزل بدائرة قسم ثانى شبرا الخيمة، "لها معلومات جنائية"، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليها وبحوزتها مجموعة من المفاتيح المصطنعة ومصوغات ذهبية.

وبمناقشة المتهمة عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين بأسلوب المفتاح المصطنع بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها، وأضافت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفت بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأرشدت المتهمة، عن كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها "سيئى النية"، كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأقرت بشرائها عدد من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، وتولت النيابة التحقيق.