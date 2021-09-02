حملات مفاجئة على قائدى المركبات السياحية للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة

أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، أن وزارة السياحة والآثار قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع أكبر مراكز التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان؛ لإجراء الكشف الدورى والتحاليل اللازمة لسائقي الحافلات السياحية لضمان متابعة الحالة الصحية لهم وعدم تعاطيهم مواد مخدرة.

وأشارت الغرفة، فى منشور تم تعميمه على جموع الشركات، أنه سيتم فتح وتجهيز نقطة ثابتة بمركز القيادة الآمنة بمدينة 15 مايو التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية، لتكون مقرا لممثلي الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان للقيام بسحب عينات من سائقي المركبات، كما سيتم تنظيم حملات مفاجئة بالقاهرة وعدد من المقاصد السياحية بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات الأمنية؛ للتأكد من الحالة الصحية لسائقي المركبات السياحية، وعدم تعاطيهم أي مواد مخدرة.

وطالبت الغرفة الشركات بإلزام سائقيهم بالإجراءات الصحية، خاصة وأنه ستكون هناك حملات مفاجئة للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، وستقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يثبت تعاطيه لهذه المواد.

يشار إلى أن المركز المصري للقيادة الآمنة يقوم بتدريب وتأهيل مهني ومحترف لقائدي المركبات السياحية وغيرها طبقاً للمعايير الدولية للقيادة الآمنة، حيث يعتمد في برامج التدريب الخاصة به على تقنية المضامير الإلكترونية التي تحاكي الظروف غير المتوقعة، وكيفية تفاديها بشكل يضمن سلامة الركاب والمركبات، كما تم تصميمه وإنشاؤه بالتعاون مع بيت الخبرة النمساوي Test and Training International والذي قام بتدريب المدربين واعتمادهم قبل افتتاحه في مارس 2012 على مساحة 102 فدان تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهذا الغرض، ويعتبر المركز الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط،وقد قام بتدريب نحو أكثر من ٤٥ ألف متدرب منذ افتتاحه حتي الآن مما ساهم بشكل فاعل في الحد من حوادث الطرق.