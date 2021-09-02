الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طرح مناقصة لأعمال زراعية وأخرى كهربائية بالمنيا الجديدة

المهندس محمد سامي
المهندس محمد سامي سعد

تلقى الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ، تفاصيل تنفيذ مناقصتين لشركات المقاولات المتخصصة، حيث تنص المناقصة الأولى على تنفيذ أعمال وتنسيق موقع وزراعة الطريق الرابط بين وصلة طريق الجيش والكتلة العمرانية، وكذلك إزدواج طريق «المنيا- أسيوط» من كمين الصفا حتى وصلة طريق الجيش شاملة شبكة الري الفرعية بمدينة المنيا الجديدة. 

وأوضح الاتحاد أن المناقصة الثانية لشركات المتخصصة في أعمال تنفيذ الكهرباء للمنطقة الأكثر تميزًا بعدد 62 قطعة بالمنطقة السياحية الثانية بمدينة إلمنيا الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الاتحاد إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز مدينة المنيا الجديدة نظير سداد مبلغ بقيمة 299 جنيهًا للمناقصتين  الأولى والثانية، ولكل مناقصة على حدة. 

وأوضح أنه يتم تقديم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر  للعرض المايى باسم المهندس أشرف فتحي رئيس الجهاز في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية، وذلك لكل مناقصة على حده، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 100000 جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي. 

وتعقد جلسة الاستفسارات الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021، بينما تعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصتين بمقر الجهاز، حيث يتم فتح المظاريف الفنية للمناقصة الأولى  يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021، وفتح مظاريف المناقصة الثانية 29 سبتمبر 2021 . 

وأوضح الاتحاد أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الأولى الفئة الثانية لشركات المقاولات المتخصصة في الأعمال التكميلية التخصصية، بينما فئة التصنيف للمناقصة الثانية الفئة الرابعة لشركات المقاولات المتخصصة في الأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية للمنشاأ والمصانع والمباني العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.

التشييد والبناء يتلقى تفاصيل طرح مناقصتان لكهروميكانيكية والالكترونية بالمنيا الجديدة علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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