الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

خبير اقتصادى: دخول «أمازون» للسوق المصرى ترويج للمنتج المحلى

أشرف غراب
أشرف غراب

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، مستشار التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن إطلاق شركة أمازون العالمية موقع أمازون مصر الإلكتروني يعود بالنفع على المنتجات المصرية والشركات المصنعة؛ لأنه موقع تسويقي عالمي يساهم في زيادة حصيلة بيع المنتجات المصرية ما يعود بالنفع على الدخل القومي.

وأضاف «غراب»، أن وجود شركة أمازون بالسوق المصري ينمي التجارة الإلكترونية في مصر، ويساهم في ارتفاع مبيعات المنتج المصري والترويج له عالميًا، كما يمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الترويج لمنتجاتهم عبر «أمازون»، ما يساهم في تسويقها وزيادة حصيلة البيع؛ لأن أكثر من 50 % من منتجات «أمازون» من الشركات الصغيرة، موضحًا أن «أمازون» له شروط في قبول المنتجات المرخصة وذات الجودة العالية، وهذا يساهم في تحويل الاقتصاد الغير رسمي إلى اقتصاد رسمي .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أمازون تستثمر أكثر من مليار جنيه، وستوفر آلاف الوظائف للشباب، كما أنها غير مقتصرة على بيع وتسويق المنتجات الأجنبية فقط، ولكنها ستروج للمنتج المصري، موضحًا أنه بعد فرض الحكومة الضرائب على المبيعات الإلكترونية فإن وجود «أمازون» في مصر سيساهم في زيادة الحصيلة الضريبية ما يزيد الدخل القومي.

ولفت إلى أن من مميزات وجود «أمازون» أنها لديها مستودعات تخزينة كبيرة وكثيرة ما يساهم في التوفير على البائع تكاليف التخزين، إضافة إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر، وهو يتماشى مع اتجاه الدولة في التحول الرقمي، موضحًا أنها ستخلق روح المنافسة بينها وبين منصات التسويق الأخرى والمستفيد بالنهاية هو المستهلك المحلي.
وأوضح «غراب»، أن دخول شركة عالمية مثل «أمازون» للسوق المصري يعطي رسالة للشركات العالمية الكبرى الأخرى للاستثمار في مصر، كما أنها ستجعل شركات التسويق المصرية لتطوير أدائها للمنافسة ما يجعلها تخرج الى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه من لا يستطيع التنافس سيتأثر بالسلب ولن يكمل، موضحًا أن دخول الشركة السوق المصري لن يؤثر بالسلب على تجار التجزئة؛ لأن الغالبية من المصريين لا يتسوقون إلكترونيًا لكن سيساهم في تقديم المنتجات بسعر أقل، وهنا يستفيد المستهلك.

فى مصر لدي منتجات هنأ لشباب الدول العربية المصرية إلكتروني

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