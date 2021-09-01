استقبال دفعة جديدة من المتطوعين وإنقاذ مسنّة أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، نستعرضها فى التقرير التالي:

بدء صرف معاشات شهر سبتمبر لأكثر من 10.5 مليون مستفيد

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صرف معاشات شهر سبتمبر، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

«التضامن» تنهي معاناة طفلين بشوارع المنيا.. وإيداعهم مؤسسات رعاية

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتحرك لإنقاذ عدد من الحالات المتواجدة بالشارع في محافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها إنه على الفور تحرك فريق أطفال بلا مأوى بالمنيا لإنقاذ الطفلة (ر.ر) والتي تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات.



وزيرة التضامن: الكوادر التطوعية من طلاب الجامعات يشاركون في حماية الشباب من الإدمان



أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان ووزارة الشباب والرياضة، معسكرًا تدريبيًا بالبحر الأحمر لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكل المحافظات، تحت شعار "إعداد القادة من الشباب لمناهضة الإدمان.. أنت أقوى من المخدرات" حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي



«التضامن»: نعد جيلًا من الشباب قادر على اتخاذ قرارات مكافحة المخدرات الصحيحة

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن المتطوعين بالصندوق يلعبون دورًا مهمًا في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.



تبلغ 75 عامًا.. «التضامن» تنقذ مسنة وتنقلها لمؤسسة رعاية

قالت وزارة التضامن إن فريق أطفال بلا مأوى بالجيزة (وحدة شمال)، قام بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، بإنقاذ المواطن "س. ن" 34 عاما.

وأكدت الوزارة، أنه بفحص الحالة تبين أنه يعاني من إعاقة حركية وذهنية، حيث تم عمل الكشف الطبي وإيداعه بدار لرعاية الكبار بلا مأوى بالجيزة.