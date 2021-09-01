السلطات الأسترالية تحذر مواطنيها من خلط اللقاحات ضد كورونا

حذرت السلطات الأسترالية من خلط أكثر من نوع من اللقاحات ضد كورونا، مؤكدة أن هناك مخاوف من أن بعض الأشخاص قد يلغون جرعتهم الثانية من AstraZeneca على أمل الحصول على جرعة من Pfizer.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، نظرًا لأن تفشي متغير دلتا يؤثر على ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا ، يتم حث الناس من قبل رؤساء وزراء الولاية والسلطات الصحية على تلقي التطعيم في أقرب وقت ممكن بأي لقاح متاح ، والالتحاق بمواعيد الجرعات الأولى والثانية الحالية.

وقال رئيس الوزراء الفيكتوري، دانيال أندروز ، يوم الثلاثاء: “أفضل لقاح ... هو اللقاح الذي يمكنك الحصول عليه اليوم، سجل من خلال الإنترنت الآن ، هناك الآلاف من جرعات لقاح استرازينيكا المتاحة للمواطنين”.

وفي غضون ذلك ، قال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز ، براد هازارد ، إن هناك حاجة إلى المزيد من جرعات فايزر لتلبية الطلب.

وتابع: "الرسائل المختلطة من الأشهر الستة أو الثمانية الماضية حول اللقاحات ، ولا سيما استرازينيكا ، لم تكن مفيدة لفهم المجتمع الأوسع لمدى أهمية الحصول على لقاح من أي لقاح تكون مؤهلاً للحصول عليه".

وفي الأماكن التي لا يوجد بها تفشي ، تظل نصيحة المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين (Atagi) أن لقاح فايزر هو لقاح كورونا المفضل للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا ، نظرًا لخطر حدوث اضطراب تخثر نادر يعرف باسم TTS المرتبط بـ TTS لقاح استرازينيكا في هذه الفئة العمرية.

وأعلن رئيس الوزراء ، سكوت موريسون ، يوم الثلاثاء أن نصف مليون جرعة من شركة فايزر ستصل هذا الأسبوع من سنغافورة، التي لديها بالفعل معدلات تطعيم 80 ٪ ضد الفيروس.

وفي وقت سابق من أغسطس ، قال منسق إطلاق اللقاح ، اللفتنانت جنرال جون فريوين ، إن أستراليا تعمل على تقديم 32 مليون جرعة من شركة فايزر بحيث تصل مليون جرعة كل أسبوع.

وأدت الإعلانات إلى الأمل من بعض الموجودين في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز الذين ينتظرون جرعة ثانية من استرازينيكا أنهم قد يكونون قادرين على تلقي فايزربدلاً من ذلك.

ومع ذلك ، فإن مراكز التطعيم والأطباء الممارسين في أستراليا لا تسمح بذلك حتى الآن.