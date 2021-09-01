الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا قد تتخلى عن مخططات التطعيم الإلزامية خوفا من الغضب الشعبي

النوادي الليلية البريطانية
النوادي الليلية البريطانية

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه من المرجح أن يؤدي فرض جوازات سفر اللقاح إلى جعل الأشخاص المترددين أكثر ترددًا في الحصول على لقاحات كورونا ، وقد وجدت الأبحاث التي شملت أكثر من ١٦ ألف شخصا هذه النتيجة، حيث تعهدت الحكومة بالمضي قدمًا في الخطة في غضون شهر.
وأعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في شهر يوليو الماضي أن الحكومة ستجعل الأمر إلزاميًا للنوادي الليلية وغيرها من الأماكن الداخلية المزدحمة لضمان حصول المواطنين على التطعيم الكامل قبل السماح لهم بالدخول.
ولم يتم نشر أي تفاصيل حتى الآن ، مما أثار تكهنات بأن الخطة سيتم التخلي عنها في مواجهة رد فعل عنيف من نواب المحافظين ومجموعات الأعمال، لكن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء قال أمس الثلاثاء إنه لم يطرأ تغيير على السياسة.
وقال "وضعنا على نطاق واسع نيتنا لطلب التطعيم للملاهي الليلية وبعض الأماكن الأخرى، وسوف نتقدم في الأسابيع المقبلة بتفاصيل ذلك".
وبالإضافة إلى المساعدة في حماية النوادي من الفيروس، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز امتصاص اللقاح لكن البحث، الذي سيتم نشره في مجلة لانسيت EClinicalMedicine هذا الشهر ، يشير إلى أنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية بين المجموعات التي يصعب الوصول إليها.
وتم إجراء المسح في أبريل عندما كان معظم الناس إما غير محصنين أو لم يتلقوا سوى جرعة واحدة من اللقاح.
واقترحت أن المجموعات الأقل احتمالا لتلقي التطعيم - بما في ذلك الشباب ، والأعراق غير البيضاء وغير الناطقين باللغة الإنجليزية - تنظر أيضًا إلى جوازات سفر اللقاح بشكل أقل إيجابية.
وكتب المؤلفون في الورقة البحثية، والتي هي حاليًا في شكل ما قبل الطباعة "هذا يخلق خطرًا من خلق مجتمع منقسم حيث تكون الغالبية آمنة نسبيًا ولكن لا تزال هناك جيوب من التطعيم الأقل حيث لا يزال من الممكن حدوث تفشي".
وشمل التحليل 16527 شخصًا ، منهم 14.543 لم يحصلوا بعد على جرعات اللقاح، في هذه المجموعة، أشارت الغالبية العظمى (87.8٪) إلى أن قرارهم بشأن اللقاخ لن يتأثر بإدخال جوازات السفر.

النوادي الليلية المملكة المتحدة لقاح كورونا جواز سفر دراسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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