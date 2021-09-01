الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط: توفير 13 نقطة لتطعيم بلقاح كورونا استعدادًا للعام الدراسي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطعيم كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد.

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جانب من الاجتماع

وذلك يأتى تنفيذًا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد،  وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ، وبالتنسيق مع الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لخلال الفترة المقبلة، على أن يتم الانتهاء قبل بداية العام الدراسي الجديد واكتمال الخطة التنفيذية التي تستهدف جميع منتسبي الحرم الجامعى.

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جانب من الاجتماع


وفى هذا الشأن فقد جدد الدكتور طارق الجمال دعوته إلى كافة منتسبى الجامعة لتلقى اللقاح للوصول إلى حرم جامعى  آمن من فيروس كورونا وتوفير  بيئة صحية وآمنة للأفراد داخل مبانيها ومنشآتها.
هذا وقد عقدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعاً طارئاً يضم الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة ، والدكتور ثابت عبدالمنعم رئيس مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة ، والدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة العامة لشئون الطبية ، والدكتورة أسماء محمد عبدالعزيز من إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة ماريان عجايبى مدير إدارة غرب الصحية بأسيوط.
واستهدف الاجتماع وضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية والتأكيد على ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بالجامعة لتنفيذ منظومة التطعيم الشامل لأفرادها.

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جانب من الاجتماع


هذا وقد كشفت الدكتورة مها غانم ان تضمن التنسيق مع الدكتور محمد زين بشان استقبال الجامعة لجرعات جديدة من عقار سينوفاك ومناقشة طرق تدريب الفرق الطبية التى سيتم اختيارها من قبل المستشفيات الجامعية والتى من المقرر لها ان تقدم خدمة تطعيم المجتمع الجامعى باللقاح وذلك بالتنسيق مع الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، وكذلك توفير ثلاجات مجهزة لحفظ اللقاحات.
كما أشارت إلى أنه تم الاستقرار على توفير 13 نقطة ثابتة للتطعيم بالجامعة والتى تتمركز في عدد من المناطق وهى نقطة  بقسم طب علاج الأورام، نقطة بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس نقطة بقطاع المدن الجامعية بنين، نقطة بقطاع المدن الجامعية بنات، نقطة بكلية الآداب ،نقطة بكلية الخدمة الاجتماعية، نقطة بكلية التربية النوعية ، نقطة  بكلية الزراعة، نقطة  بكلية التمريض ، نقطة مستشفى الأطفال وصحة المرأة، نقطة مستشفى الراجحى والقلب، وذلك بواقع 26 فرقة طبية مدربة من أطباء وأطقم تمريض وطاقم عمل وحدة مكافحة العدوى بالجامعة، والتي من المقرر لها تبدأ عملها فى استقبال المتلقين للتطعيم بدءاً من غداً الخميس الموافق 2 من سبتمبر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا طوال أيام الأسبوع، على ان يتم الانتهاء من تطعيم الجرعة الأولى خلال شهر سبتمبر والانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية بشكل كامل خلال شهر أكتوبر 2021.

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جانب من الاجتماع


وحول طرق التسجيل منتسبى الجامعة لتلقى اللقاح فقد كشفت الدكتورة مها غانم ان كل نقطة تتضمن غرفتين إحداهما للتسجيل والأخرى لتلقى اللقاح، اى ان عملية التسجيل تتم فى نفس اليوم وليس عن طريق موقع تسجيل اللقاحات الخاص بوزارة الصحة وذلك تيسيراً على الطلاب والعاملين ولضمان سرعة الانتهاء من تطعيم كافة افراد الحرم الجامعى قبل بدء العام العام الدراسي الجامعى الجديد.
ومن الجدير بالذكر ان الجامعة مستمرة فى تقديم التطعيمات ضد فيروس كورونا لطلابها من أبناء المدينة الجامعة وذلك تحت إشراف ومتابعة من الدكتور شحاتة غريب شلقامى حيث يعد تلقى التطعيم شطاً أساسياً للقبول بالمدينة الجامعية.

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جانب من الاجتماع
اسيوط مستشفيات تعليم العام الدراسي التعليم العالي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل وزارة الصحة مكافحة العدوى وزير التعليم العالي رئيس جامعة جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط رفع درجة الاستعداد خدمة المجتمع الدكتور حسام عبدالغفار حسام عبدالغفار توجيهات الرئيس الاستعدادات القصوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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