الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تسير 80 رحلة اليوم.. تعرف على أهم الوجهات

مصر للطيران
مصر للطيران

نظمت مصر للطيران اليوم الأربعاء، ٨٠ رحلة جوية، تضمنت ٥٤ رحلة دولية إلى كل من عمَان، تورنتو، دبي، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، و٢١ رحلة داخلية إلى كل من أسوان، الأقصر، شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم، و٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ٩٩٧٧ راكبا.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

 

مصر للطيران المطارات المصرية شرم الشيخ والغردقة وزارة الطيران المدني حاصلين على لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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