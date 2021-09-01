الرئيس الفلسطيني يصل مصر تمهيدًا لعقد قمة ثلاثية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، اليوم الأربعاء، إلى مصر في زيارة رسمية.

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة

ورافق الرئيس الفلسطيني وفدًا رفيع المستوى، ضم كلًا من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ومستشاره للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وتُعقد، غدًا الخميس، قمة ثلاثية تستضيفها مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبدالله الثاني ملك الأردن، ومحمود عباس "أبومازن" رئيس السلطة الفلسطينية.

تفاصيل القمة الثلاثية في القاهرة

وتبحث القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين آليات دفع عملية السلام، وحلحلة المواقف الحالية، والتوافق حول رؤى واضحة.

وتبذل مصر جهودًا ضخمة في عدة مسارات فيما يخص قضية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستئناف المحادثات السياسية، وكذلك تثبيت الهدوء في قطاع غزة المحاصر، وإعادة إعماره.

في السياق ذاته، قالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان: "القمة الثلاثية في القاهرة تهدف إلى حث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".

من جانبه، أعرب دياب اللوح سفير فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في بيان، أمس الثلاثاء، عن تثمينه لمواقف مصر قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، مؤكدًا عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الشقيقين عباس والرئيس عبدالفتاح السيسي، إيمانًا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة في مصر وفلسطين والمنطقة.