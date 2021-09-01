الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتحار شاب في ظروف غامضة بالإسماعيلية

جثة
جثة

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تناوله مادة غير معلومة بقرية المحسمة في الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بتلقي بلاغ يُفيد بمصرع شاب، ٣٧ سنة، مقيمة بقرية المحسمة القديمة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الشاب انتحر بتناوله عقار غير معلوم، تسبب في وفاته في الحال.

ويناقش ضباط البحث الجنائي ذوي الشاب المنتحر؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وبحسب المصادر الطبية، فإن الشاب وصل جثة هامدة للمستشفي، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة القصاصين المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وانتقل ضباط البحث الجنائى  لفحص البلاغ، وتبين وجود جثة لشاب ثلاثيني، داخل منزله
واكدت التحريات، أن الشاب أصيب بتوقف عضلة القلب والتنفس نتيجة تناول مادة غير معلومة وتم عمل انعاش قلبي رئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية ولم يستجيب، وتم تأكيد الوفاة.

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