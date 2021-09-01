الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديسين مويسيس وأغابيوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى استشهاد القديس مويسيس وسارة أخته.



وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس مويسيس وأخته البارة سارة، وقد ولدا من أبوين مسيحيين غنيين ولما تنيح والدهما أراد القديس مويسيس أن يزوج أخته ويسلم لها جميع مالهما ويترهب، فأجابته " تزوج أنت أولا وبعد ذلك أتزوج أنا أيضا " فقال لها: "أنا صنعت خطايا كثيرة وقصدي أمحوها بالرهبنة لأنه لا يمكن أن أهتم بالزيجة وبخلاص نفسي" فأجابته قائلة : "وكيف ترضى أن ترميني في فخاخ العالم وتسعى أنت إلى خلاص نفسك؟ : فقال لها إن شئت يكون لك فأجابته كل ما تفعله أنت أفعله أنا أيضا.

وأضاف كتاب التاريخ الكنسي: "فلما رأى قوة عزمها وزع كل مالها علي الفقراء والمساكين وأدخلها ديرا للعذارى بظاهر الإسكندرية، ودخل هو أيضا أحد أديرة الرجال وقضى الاثنان عشر سنوات لم يعاين إحداهما الآخر.

وتابع "السنكسار": "ولما أثار الملك داكيوس الاضطهاد على المسيحيين في عهد رئاسة البابا ديمتريوس البطريرك الثاني عشر واستشهد كثيرون أرسل هذا القديس إلى أخته يودعها ويعرفها أنه يريد الاستشهاد على اسم المسيح، فأسرعت إلى الأم الرئيسة وطلبت منها إطلاق سبيلها وبعد ما تباركت من أخواتها الراهبات لحقت بأخيها وهو في طريقه إلى الإسكندرية واعترفا معا بالسيد المسيح وبعد تعذيبهما بعذابات كثيرة قطعوا رأسيهما فنالا إكليل الشهادة.



كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم ، بذكرى استشهاد القديس أغابيوس الجندي وأخته البارة تكله.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس أغابيوس الجندي وأخته البارة تكلة، وكانا في زمان يوليانوس الكافر واعترفا أمامه بالسيد المسيح فطرحهما في جب للأسود فنالا إكليل الشهادة .