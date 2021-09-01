ضبط 6 متهمين بحيازة حشيش وأسلحة نارية بقيمة 300 ألف جنيه في دمياط

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مخدرات تقدر بـ300 ألف جنيه في محافظة دمياط.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي مكون من عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية" تخصصوا في إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط للاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 6 من المتهمين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط ومزاولتهم نشاطهم الإجرامي.

وضبط بحوزتهم "25 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر حشيش وزنت 3,200 كيلو جرام، فرد خرطوش، عدد من طلقات الخرطوش، 2 دراجة نارية بدون لوحات، أدوات لتغليف وتقطيع المواد المخدرة، مبلغ مالي، 4 هواتف محمول، 4 قطع سلاح أبيض".

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ300 ألف جنيه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.