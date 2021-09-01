الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط مسجل خطر بحوزته 120 كيلو بانجو في الإسماعيلية

بانجو
بانجو

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من المواد المخدرة تصل لـ 120 كيلو جرام من مخدر البانجو، في محافظة الإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عاطل بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته "كمية من مخدر البانجو وزنت 120 كيلو جرام، بندقية خرطوش، عدد من طلقات خرطوش، مبلغ مالي، هاتف محمول ، سيارة" .

بمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مسجل خطر الإسماعيلية سقوط وزارة الداخلية مكافحة المخدرات قطاع الأمن العام

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وائل لطفي

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