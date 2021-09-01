«مكافحة المخدرات» تسقط 3 من تجار «الكيف» في 3 محافظات

شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة في المحافظات، ونجحت في ضبط 3 تجار مخدرات في 3 محافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا قيام عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا، بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة قوص مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وضُبط بحوزته "فرد محلي، عدد من الطلقات ، كمية من مخدر الشابو، أقراص مخدرة ، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والدراجة النارية للتنقل.

وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة إدفو، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما "بندقية آلية، طبنجة ، 2 خزينة، عدد من الطلقات النارية ، كمية من مخدري البانجو والحشيش ، 3 قطع سلاح أبيض، ومبلغ مالي".

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قيام مندوب مبيعات له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفر الشيخ، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته ( عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالي، هاتف محمولٍ)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للتواصل مع عملائه، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.