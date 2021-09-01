«الخدمات البيطرية» تعلن عن وظيفة قيادية بدرجة مدير عام.. الشروط والتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة القانونية (بالمستوى الوظيفي مدير عام)، الشاغرة بالهيئة طبقا لاأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقالت الهيئة، إنه يمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها والمستندات الواجب تقديمها بمبنى ديوان عام الهيئة، بمبنى مجمع الأمانات شارع نادي الصيد بالدقي ـ الدور السابع، حيث تقدم الطلبات باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان وتسلم الطلبات باليد أو بالبريد لأمانة لجنة القيادات ولن تقبل الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد، ويرفق بالطلب (6 صور فوتوغرافية مقاس 4*6 حديثة، بيان حالة وظيفية متضمنا كافة البيانات الوظيفية، بيان بأهم الإنجازات التي تم تنفيذها مدعما بصور المستندات المؤيدة لذلك إن وجدت، مقترحات بتطوير العمل لشغل الوظيفة، صورة بطاقة الرقم القومي.