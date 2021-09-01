الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الخدمات البيطرية» تعلن عن وظيفة قيادية بدرجة مدير عام.. الشروط والتفاصيل

العامة للخدمات البيطرية
العامة للخدمات البيطرية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة القانونية (بالمستوى الوظيفي مدير عام)، الشاغرة بالهيئة طبقا لاأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 وقالت الهيئة، إنه يمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها والمستندات الواجب تقديمها بمبنى ديوان عام الهيئة، بمبنى مجمع الأمانات شارع نادي الصيد بالدقي ـ الدور السابع، حيث تقدم الطلبات باسم  رئيس مجلس إدارة الهيئة في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان وتسلم الطلبات باليد أو بالبريد لأمانة لجنة القيادات ولن تقبل الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد، ويرفق بالطلب (6 صور فوتوغرافية مقاس 4*6 حديثة، بيان حالة وظيفية متضمنا كافة البيانات الوظيفية، بيان بأهم الإنجازات التي تم تنفيذها مدعما بصور المستندات المؤيدة لذلك إن وجدت، مقترحات بتطوير العمل لشغل الوظيفة، صورة بطاقة الرقم القومي.

الزراعة تعلن وظائف قيادية جديدة بالهيئة البيطرية بدرجة مدير

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

وزير التعليم يوضح حقيقة تحديد أيام الدراسة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021

السيسي يجتمع مع مدبولي ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إنتهاكاته.. إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى

مخاوف من نقص أجهزة الأكسجين فى إسرائيل بسبب كورونا

مظاهرات تطالب إسرائيل بالإفراج عن معتقلة حامل