«تجارية كفر الشيخ» تكشف موعد انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة

كشف تقرير أصدرته الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، عن حركة سوق الجملة للخضر والفاكهة، والذي أظهر ارتفاع مؤشر بعض أسعار الخضروات أهمها الطماطم والبطاطس كاشفة عن مواعيد تراجعها بالأسواق خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع طفيف لأسعار المانجو الأسماعيلاوي بسب قلة الإنتاج هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي.

وذكر التقرير بأن هناك استقرار في أسعار الخضر والسعر يتفاوت حسب جودة النوع، متوقعا تراجع أسعارالطماطم منتصف سبتمبر الجاري وارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة وحتى حصد العروة الجديدة من البطاطس في نوفمبر.

وأشار التقرير إلى أن أسعارالطماطم تتراوح بين 5 -6.5 جنيها للكيلو ومن المتوقع هبوط السعر بعد 20 يوما، بينما أسعار البطاطس تتراوح بين بين 6.5 -7 جنيهات وقابلة للزيادة بسبب قلة الموجود بالثلاجات وقربة من النفاذ وعدم وجود زرع بالأرض حتى شهر نوفمبر القادم، فمن المتوقع زيادة سعر البطاطس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وانخفاض سعرها في شهر نوفمبر القادم.

بينما تتراوح أسعار البصل بين 3 لـ5 جنيهات والكوسة بين 5-7 جنيهات على حسب الزرع، وسجل الليمون سعر 4 جنيهات.

وحول أسعار الفاكهة، بين التقرير أن أسعار العنب الصحراوي تتراوح بين 8-12 جنيها للكيلو مع قرب انتهاء الموسم، وتتراوح أسعار المانجو الرشيد بين 13-18 جنيها، وجوافة مطروح – البناتي تتراوح بين 8 و12 جنيها للكيلو.

ومؤخرا، فقد عقدت الغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، اجتماعا لمنتسبي الغرفة من البقاليين التموينين، بحضور وكيل أول وزارة التموين، ومدير عام التسويات بمديرية التموين، ومدير منطقة وسط الدلتا بالشركة العامة لتجارة الجملة، ومسئول “جمعيتي”، وبحضور البقالين من مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة لمناقشة مشاكل البقالين التموينيين مع مدراء التموين بكفرالشيخ وفرع شركة الجملة بكفر الشيخ.