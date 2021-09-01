إدريس: وزيرة الثقافة تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعات اليدوية بالأقصر

قال النائب أحمد إدريس، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم الاتفاق مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على دعم الصناعات اليدوية عن طريق تطوير وإعداد قصر ثقافة الكرنك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في دعم صناعة الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى دعم المرأة المصرية من خلال خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل.

جاء ذلك عقب اجتماع النائب أحمد يوسف إدريس والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لإعداد قصر ثقافة داخل المركز الحضري للمرأة بالكرنك.

ومن أبرز ما جاء في ذلك الاجتماع تأكيد وزيرة الثقافة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التنمية الثقافية لقطاع الصعيد في إطار التنمية الشاملة، موضحة أن إعداد قصر ثقافة داخل مبنى المركز الحضري سيقوم بإعداد برامج لتدريب المرأة على الحرف البيئية والتراثية، خاصة أن مبني المركز الحضري للمرأة بالكرنك مجهز لإعداد كوادر حرفية لتدريب المرأة على الحرف اليدوية البيئية والتراثية والمشغولات الخزفية “السجاد اليدوي جميع المنتجات القطنية والألبستر والخزف والفخار”، كما سيتم التنسيق بين وزارة الثقافة و محافظة الأقصر حيث إن قصر ثقافة الكرنك بالمركز الحضري تابع لها حتي الآن.

وأكد إدريس أن قصر ثقافة الكرنك بالمركز الحضري لإعداد الشباب سيقوم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تأسيس مركز لتنمية الموهوبين والمبدعين ورعايتهم في جميع الفنون الثقافية ما يعكس اهتمام الوطن بتنفيذ استراتيجية لتحقيق العدالة الثقافية في كافة ربوع مصر، وتنمية المواهب والنابغين والمبدعين من الأطفال والشباب، والهدف من ذلك الحفاظ على الهوية المصرية والاهتمام بتوظيف التراث فى مختلف المجالات وإعادة إحياء الصناعات الحرفية التراثية وتأكيد جودة المنتجات لرفع القدرة التنافسية بالاضافه الي دعم النشاط الاقتصادى القائم على الصناعات الحرفية.

وتابع الحرف التراثية هي كنوز وتراث ينبغي الحفاظ عليها كجزء من التاريخ والهوية والثقافة المصرية الممتدة منذ عهد القدماء المصريين لما لدينا من أنواع مختلفة من الحرف تعد فرص للعمل وكسب الرزق وأيضا لتحقيق الذات، ومع المزيد من فرص التسويق والتصدير تتحول هذه الصناعات الصغيرة إلى مصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي.