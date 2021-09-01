«الإحصاء»: 349% زيادة فى واردات مصر من الكويت خلال عام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من الكويت إلى حدود 316.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل 70.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 246.3 مليون دولار بنسبة 349.4%.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بين واردات مصر من الكويت، والتي بلغت قيمتها 314.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل 68 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 246.5 مليون دولار بنسبة 362.5%، يليها واردات منتجات كيماوية عضوية بقيمة 1.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل 4 آلاف دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.7 مليون دولار خلال عام.

أضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بلغت 137 ألف دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل 43 ألف دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 94 ألف دولار بنسبة 218.6%، كما بلغت واردات سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها 92 ألف دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 13 ألف دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 79 ألف دولار بنسبة 607.7%، وواردات كتب وصحف وصور 62 ألف دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل صفر واردات خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 62 ألف دولار.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9 ٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلاا شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمده بنسبه 48.1 ٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2 % ، أثاث بنسبة 19.8 ٪ ، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8 ٪، لحوم بنسبة 48.6 ٪ ، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪.