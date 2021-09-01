الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«اتحاد الصناعات»: محور الشام الجديد ينعش الاقتصاد المحلى

حمدي الليثي
حمدي الليثي

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن إطلاق محور الشام الجديد يؤدي  إلى انتعاش عجلة الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في أسواق العراق والأردن وقطاع غزة، مؤكدًا علي أن التعاون الاقتصادي المشترك والتبادل التجاري سيدعم خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة إلى أفريقيا وأوروبا.

وتابع نائب رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في استعادة العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دول بلاد الشام «الأردن - العراق - سوريا وقطاع غزة»، مشيدًا بالتحركات المصرية في المنطقة العربية والتي أسفرت عن تعاون وثيق بين دول مجلس الخليج العربي والقاهرة، بالإضافة إلى تعاون ثلاثي بين مصر والأردن والعراق بهدف فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية لنقل خبراتها في تنفيذ المشروعات بهذه الدول، خاصة في إعادة إعمار العراق وليبيا والسودان وقطاع غزة.

وأشار «الليثي»، إلى أن الرئيس السيسي نجح في تدعيم العلاقات البينية بين مصر والعراق، ومشاركته في قمة بغداد الخيرة تؤكد على أن القاهرة أصبحت ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار في العراق، والتعاون في عدة مجالات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والنفط والتصنيع الغذائ والمقاولات والإسكان.

وقال نائب رئيس الغرفة، إن فتح أسواق بديلة وجديدة أمام الشركات المصرية والعمالة في ليبيا والعراق والأردن ووقطاع غزة والسودان سيؤدي إلى تحفيز التعاون بين الحكومة المصرية ونظيراتها، مؤكدًا أن مصر قامت بالربط الكهربائي مع دول الجوار، منها السعودية والأردن والسودان وليبيا والعراق، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك مع هذه الدول الشقيقة.

محور الشام الجديد مصر العراق الأردن الاقتصاد المصرى المقاولات إعادة إعمار

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