التأمينات تبدأ صرف معاشات أغسطس غدا

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الأربعاء، صرف معاشات شهر سبتمبر، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأكدت الهيئة، إنه سيتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفى ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

وعن سحب المعاشات من محافظ التليفون المحمول، أوضحت الهيئة أنه يتم توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها، على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

وقال رئيس الهيئة اللواء جمال عوض، في تصريحات صحفية، إن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر بوابة مصر الرقمية هي كالآتي:-

-الاستعلام عن الرقم التأميني.

-الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

-الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

-الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

-الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

-الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

-الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

-الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

-الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

الاستعلام عن بيانات "مركبة أو أكثر" للمالك.

-الاستعلام عن رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك.

-الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

-الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.