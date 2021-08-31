افتتاح مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بسوهاج الجديدة

يفتتح اليوم مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بمدينة سوهاج الجديدة فى حفل كبير يشهده كل من أحمد حلمى الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة جيل المستقبل ومنشآتها التعليمية، والمهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ومجموعة من رجال الأعمال يأتي ذلك فى إطار التأكيد على أهمية دور الثقافة والفنون فى الارتقاء بالمجتمعات

يأتى تأسيس مركز المستقبل للثقافة والفنون ضمن مشروع طموح يتبناه المركز فى مجال التنمية الثقافية خارج العاصمة، وتتوسع نشاطاته لتشمل فنون (المسرح – السينما – الموسيقي – الفنون التشكيلية - الأدب بفروعه المختلفة)، وذلك تماشياً مع جهود الدولة المصرية نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030م"، ووفقاً للأهداف التى يسعي إليها مركز الثقافة والفنون لا سيما فيما يتعلق بتنمية صعيد مصر.

يتضمن حفل الافتتاح الذي يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1و2 سبتمبر الجاري تقديم العرض المسرحي "مسرح الجريمة" من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وبطولة الفنانة راندا البحيري، وتأليف الكاتب مصطفى غزال، وإخراج محمد علام، وسيقام على هامش العرض المسرحي معرض للمشغولات اليدوية يتضمن مجموعة من المشروعات الخاصة بأبناء سوهاج.

كما تشهد مراسم الافتتاح فى اليوم الأول توقيع الأستاذ أحمد حلمى الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة جيل المستقبل وجمعية الصفوة للتنمية الشاملة بسوهاج بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية يقتضي استضافة مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون للعروض المسرحية التى تنتجها نقابة المهن التمثيلية بهدف إحداث حالة من الحراك الثقافي والفني بالمجتمع المحلي بمحافظة سوهاج، وتنفيذ ورش تدريبية للهواة من أبناء محافظة سوهاج فى مختلف عناصر العرض المسرحي، وعقد المؤتمرات والندوات التى تُطرح لقضايا تتعلق بالتنمية الثقافية والفنية.

وفى اليوم الثاني للافتتاح يتم توقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة جيل المستقبل للثقافة والفنون ومؤسسة "اسمعونا" يتضمن تنفيذ سلسلة من البرامج وورش العمل التدريبية المتخصصة لتدريب الأطفال لاسيما من ذوى الاحيتاجات الخاصة على فنون (الأرجوز – العرائس – الحكى - مسرح الطفل) وإقامة المسابقات لتشجيع الأطفال على تطوير مهاراتهم واكتشاف المواهب الأولىَ بالرعاية.