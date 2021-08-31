الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء توافد النجوم لحضور العرض الخاص لفيلم «ماكو» بالتجمع الخامس (صور)

العرض الخاض
العرض الخاض

بدأ منذ قليل، توافد النجوم لحضور العرض الخاص لفيلم “ماكو” وذلك بأحد دور العرض بمنطقة التجمع الخامس بحضور أبطال وصناع الفيلم.

وحرص عدد كبير من الفنانين المشاركين في الفيلم الحضور مبكراً للحديث مع الصحفيين والإعلاميين المتواجدين لتغطية فعاليات العرض الخاص بأحد السينمات في منطقة التجمع الخامس. 

 العرض الخاص لفيلم «ماكو

تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان ملئ بالذكريات.
وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد سبق وطرحت الأفيش الدعائي للفيلم ، حيث تصدرته صورة قرش مفترس ، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة .

 العرض الخاص لفيلم «ماكو


وفي سياق متصل؛ قرر صناع العمل أن يبدأ عرضه جماهيرياً غدا الأربعاء بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات، وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وشارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة. 

 العرض الخاص لفيلم «ماكو


الفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وإشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة ، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

أعرب الموسيقار هشام خرما، عن سعادته وتحمسه الكبير لوضع الموسيقى التصويرية لفيلم "ماكو"، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "متحمس جداً لوضع الموسيقى التصويرية لتجربة مختلفة؛ فيلم ماكو مع المخرج المحترم والمتميز محمد هشام الرشيدى".

البحر الاحمر كاميرات ناهد السباعي دور العرض فيروس كورونا مراد يلدريم فيلم ماكو التجمع الخامس يوسف عمرو ريد كاربت منذر رياحنه الريد كاربت نيقولا معوض ذكريات ماكو سفاجا عمرو وهبة

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