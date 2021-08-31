الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس النواب اللبنانى يحث على تشكيل الحكومة الأسبوع الجارى

نبيه بري
نبيه بري

حث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كبار الساسة في البلاد، اليوم الثلاثاء، على تشكيل حكومة هذا الأسبوع وليس أكثر.

وفي كلمة نقلها التلفزيون، دعا بري إلى تنحية كل الخلافات لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

في وقت سابق، دعا مجلس النواب اللبناني، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتفعيل البطاقة التمويلية لدعم الأسر الفقيرة، والتي أقر المجلس قانونها مؤخرًا، بالإضافة إلى حماية السوق من المضاربات والاحتكار.

جاء ذلك في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اللبناني، برئاسة نبيه بري رئيس المجلس لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الخاصة بمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، بعد إعلان حاكم مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن المواد الحياتية والحيوية واتخاذ القرار أو الموقف أو الإجراء المناسب.

وشهدت الجلسة مناقشة حادة حول قرار حاكم مصرف لبنان المركزي، حيث اعتبر النائب جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القوي – الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وهو الفريق السياسي لرئيس الجمهورية: أن قرار الحاكم فوضوي، واتخذ بشكل انفرادي دون التنسيق مع رئاسة الجمهورية أو حكومة تصريف الأعمال، معتبرا أن رفع الدعم فجأة ودون تنسيق يهدد الأمن الاجتماعي.

وأضاف باسيل- الذي شغل منصب وزير الطاقة بين عامي 2011 و 2014: أن الكتلة على موقفها الرافض لاستمرار الدعم والذي أعلنته منذ العام الماضي، حيث ترى الكتلة ضرورة أن يتحول إلى الأسر والأشخاص وليس إلى السلع. 

وقدم باسيل مقترحا بتقديم مساعدة اجتماعية لموظفي الدولة والعسكريين لمساعدتهم على مواجهة أعباء رفع الدعم، داعيا إلى إصدار تسعيرة جديدة لسعر صرف الدولار في استيراد الوقود بحيث لا تتعدى الـ 6500 ليرة للبنزين 8000 ليرة للمازوت.

وفي كلمته، لوح جبران باسيل بأن مجلس النواب إن لم يتخذ موقفًا يدعم رئيس رسالة رئيس الجمهورية فالأفضل الاستقالة، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا إنه لا أحد يهدد المجلس النيابي على الإطلاق.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تشكيل الحكومة الجديدة البطاقة التمويلية الاسر الفقيرة

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وائل لطفي

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