توقعت سيناريو وفاتها.. رسائل خفية في حياة الأميرة ديانا

يحل اليوم ذكرى وفاة أميرة ويلز، أميرة القلوب الليدي “ديانا”، التى رحلت عن دنيانا عام 1997، وتوفيت متأثرة بجروحها في حادث تصادم بين سيارتها هى ودودي الفايد رجل الأعمال المصري الشهير وسيارة ليموزين في نفق “بونت دي ألما” بسبب السرعة الكبيرة ولكنه اكتشف فيما بعد أنه حادث مدبر.

كانت للأميرة ديانا عدة رسائل خفية في حياتها، منها رسالتها إلى صديقتها قالت فيها: "سأذهب نحو النجوم الآن .. ويوماً ما عندما تود أن تذكريني، انظر إلى النجوم ".

كان ذلك جزء من إقتباس ارسلته الأميرة ديانا الى صديقتها ليزا قبل وفاتها بمدة قصيرة، وتقول ليزا: “بدت تلك الكلمات وكأن ديانا تتنبأ برحيلها، وكأنها كانت تشعر بأنه قد حان وقت الرحيل”.

رسائل ديانا إلى صديقتها:

زعمت الأميرة ديانا في احدى رسائلها أنها تعتقد أن الأمير تشارلز يخطط لموتها قائلة لصديقتها "هذه المرحلة بالذات في حياتي هي الأكثر خطورة يخطط زوجي" لحادث " في سيارتي، وتعطل الفرامل وإصابة خطيرة في الرأس من أجل جعل الطريق ممهدًا أمامه للزواج من تيجي".

خطاب برامبل:

عام 1996 أرسلت ديانا خطاب للسيد برامبل تحدثت فيه عن وقوع الطلاق الوشيك بينها وبين تشارلز، كتبت فيه: "مرحبًا كثيرًا بالأنشطة الدنيوية المرتبطة بالطلاق الوشيك" وقد بيعت تلك الرسالة مقابل 6500 جنيه إسترليني في مزاد علني.

رسالة على حذائها:

أحد التفاصيل التي أثارت ضجة كبيرة في حفل الزفاف بين ديانا وتشارلز هو أن ديانا كانت تحمل رسالة سرية مرسومة على نعل حذائها - حرف "C" صغير و "D" لتشارلز وديانا قالت كليف شيلتون ، المصممة التي صنعت هذه الأحذية، إنها كانت قلقة للغاية بشأن ارتفاع الكعب.

وقالت: "ديانا كان همها الأساسي ألا تبدو أطول من الأمير تشارلز، ولأنها كانت طويلة جدًا 178 سم يجب أن يكون الحذاء بكعب منخفض ".

كانت أحذية زفاف ديانا ذات كعوب جميلة من الجلد المدبوغ مع 542 ترترًا و 132 لؤلؤة على شكل قلب جميل طلبت ديانا إضافة تفاصيل نهائية إلى الحذاء، وكان عليها حرف "C" و "D" صغيران على الجزء السفلي من الحذاء كرسالة سرية لها هي وتشارلز فقط في يومهم الخاص.

تقول كلايف شيلتون: لقد قضيت 6 أشهر في العمل على الأحذية ذات الكعب المذهل، إن الرسالة السرية لم تكن الطلب الوحيد الذي قدمته ديانا بشأن الأحذية ليوم زفافها كانت أيضًا قلقة للغاية بشأن طول الكعب فهى كانت فتاة خجولة للغاية ولطيفة وذات عيون مبتسمة كان هاجسها الرئيسي أنها لن تبدو أطول من الأمير تشارلز لأنها كانت طويلة جدًا".

تم الكشف عن الرسالة السرية منذ ذلك الحين للجمهور، حيث تم عرض الأحذية مع ظهور النعال ولا تزال "الرسالة" مخفية إلى حد كبير.