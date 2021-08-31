القصة الكاملة لإصابة الفنانة نهال عنبر بارتجاج في المخ

حالة من الحزن سيطرت على روّاد السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بسبب إصابة الفنانة نهال عنبر أثناء التصوير، ما نتج عنه نقلها إلى المستشفى على الفور لحدوث إغماء ودوران مفاجئ نتيجة وقوع لوح خشبي على رأسها، وهذا الأمر شغل مستخدمي العالم الافتراضي، وجمهورها، وبدأوا في البحث عن تطورات حالتها الصحية عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

الحكاية بدأت عندما كانت تقف الفنانة الكبيرة نهال عنبر لتؤدي دورها على خشبة المسرح لتأدية مسرحية "زقاق المدق"، ووقعت على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها، ما تسبب في حدوث ارتجاج في الرأس، ونقلت على إثرها للمستشفى لإجراء اللازم للحفاظ على حالتها الصحية دون أي مضاعفات لها.

وطمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهور الفنانة نهال عنبر عن حالتها الصحية، بعد تعرضها لارتجاج في المخ نتيجة سقوط اللوح الخشبي على رأسها، لافتًا إلى أن حالتها الصحية حاليًا مستقرة.

وتابع زكي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الفنانة نهال عنبر تحت الملاحظة من قِبل الطبيب المعالج في الوقت الحالي، للاطمئنان عليها بشكل كامل، إلا أنَّ الأطباء نبهوا عدم تعرضها لأي ضوء أو نور الشمس خلال الساعات المقبلة".

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أنه من الممكن عودة الفنانة نهال عنبر إلى عملها من جديد بدءً من الغد، بعد تأكيد الطبيب المعالج لاستقرار حالتها الصحية بشكل كامل، ودون حدوث أي مضاعفات، وخروجها اليوم من المستشفى.

يجدر الإشارة إلى أن مسرحية "زقاق المدق" رائعة الكاتب الكبير وأديب نوبل نجيب محفوظ، وتقدم المسرحية برؤية عصرية مختلفة، وهي بطولة نهال عنبر، دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، كريم الحسينى عبدالله سعد، مراد فكرى، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، عصام مصطفى، احمد شومان، عبدالرحمن عزت.