الجامعات الخاصة.. خطوات التقديم بنظام التنسيق الإلكترونى

يبدا اليوم الثلاثاء، التقديم للمرحلة الأولى، لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، بعد انتهاء نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

ويتمكن الطالب من التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة 2021 من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها، والرسوم الدراسية، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية.

وترصد لكم «الدستور» كيفية خطوات التقدم على نظام التنسيق الالكترونى:-

يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة، بالدخـــول عــــلى مـنــصة التنســـيق الإلكـــتروني cpnu-admission.edu.eg، للطـلاب الناجحـين مـن الثانــــوية العامة الفنية الأزهــــرية.

كما يسمح للطالب حينما تظهر استمارة تنسيق إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة، لمدة 5 أيام، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد.

بعد انتهاء المدة المحددة، يرفض النظام أي تغيير في رغبات الطلاب، ويتم جميعها، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات حسب المجموع.

ويظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول محدد بها اسم الجامعة والكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف الكليات.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة 62.07 % هو بينما للشعبة الأدبية هو 58.05%.

تنسيق الجامعات الخاصة

الطب البشري 87% 85% 83%

طب الأسنان 85% 80% 78%

العلاج الطبيعي ـ الصيدلة 83% 80% 78%

الطب البيطري 77% 75% 73%

الهندسة 75% 70% 68%

علوم الحاسب 68% 65% 63%

التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية، 65% 60% 58%

العلوم الأساسية 60% 58% 58%

الفنون 64% 60% 60%

الإعلام لغات وترجمة 60% 55% 55%

الاقتصاد والإدارة 58% 55% 55%

مراحل تنسيق الجامعات الخاصة

المرحلة الأولى: بعد إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.

المرحلة الثانية: عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها.

المرحلة الثالثة: قبول طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك.

الحد الأدنى للتنسيق بالجامعات الخاصة المرحلة الأولى:

شعبة عملي علوم 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر.

شعبة علمي الرياضيات 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر.

الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر.

الإجمـــــــــالي 118280 طالبا وطالبة