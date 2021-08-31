الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تعرف على توصيات «الشيوخ» فى مجال الرعاية الصحية بخطة التنمية

القطاع الصحى
القطاع الصحى

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2021-2022 فى مجال الرعاية الصحية  الآتى: 

1-  تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. 

2- إتاحة خدمات الرعاية الصحيّة في كافة مُحافظات الجمهوريّة.

3-  تبنّي نظام طبيب الأسرة كمدخل للنظام الصحي.

 4- إعادة هيكلة القطاع الصحي.

5-  ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي. 

 

كما بينت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أهم المبادرات مثل مُبادرة حياة كريمة، مُبادرة صِحّة الـمرأة، مُبادرة فحص وعلاج الأمراض الـمُزمنة والكشف الـمُبكّر عن الاعتلال الكلوي، مُبادرة الكشف الـمُبكّر عن ضعف السمع لحديثي الولادة.

 

توصيات في مجال الرعاية الصحية:

 

ووجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدد من التوصيات الهامة  التى تضمنها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار على خطة التنمية فى مجال الرعاية الصحية ، وهى كالآتى: 

1- التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائى لأمراض الفيروسات، والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة ، وأهمية اتباع الغذاء الصحى ، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض.

2- فتح قنوات التدريب والتعليم المستمر لهيئة التمريض التي تمكنها من خلق المناخ المناسب لتقديم الخدمة التمريضية على الوجه الأكمل بما يتماشى مع متطلبات الهيكل الوظيفي للمهنة والاحتياجات الصحية.

3- اقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية (BIOTECHNOLOGY) مثل إنتاج المثائل الحيوية (BIOSIMILARS) ذات التكلفة الصناعية الأقل والمستقبل الواعد، لتعميق القيمة المضافة لصناعة الدواء في مصر.

4- وضع النظام المتكامل لتسجيل الأدوية والترخيص بتداولها وذلك بعد اختيار الأصناف التى تحتاجها الخطة الصحية بواسطة لجان متخصصة مع الإلتزام بعدم تزايد عدد البدائل والأصناف المتطابقة، وتحديد الخطوات والمستندات اللازمة لمراحل التسجيل المختلفة بما فى ذلك التحليل لضمان الجودة والفاعلية والمأمونية. وفى جميع الأحوال يجب أن يتم تحديد مواعيد لإنهاء إجراءات التسجيل فى كل مرحلة بما يحقق مصالح الجهات المختلفة.

5- تطوير التعليم الصيدلي بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات وهي برنامج فارم دي (PHARM D) وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية (CLINICAL PHARMACY).

خطة التنمية لاقتصادية والاجتماعية الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل الطب الوقائي التوعية الجماهيرية الغذاء الصحي

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