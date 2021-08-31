ضبط 25 شيشة خلال حملات على المقاهي بدلنجات البحيرة

أكد مجدي إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الدلنجات استمرار الحملات المكبرة على المقاهي بصفة مستمرة ومصادرة الشيش والتحفظ عليها، ومتابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

قام أحمد عاشور، معاون رئيس المركز، رئيس قسم الإشغالات بمركز الدلنجات، وشرطة المرافق بالمرور على المقاهي بصفة مستمرة ومصادرة الشيش والتحفظ عليها حيث تضمنت الحملة التحفظ على 25 شيشة بالمقاهي والكافتيريات، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشه بالمقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

كما تم التنبيه علي أصحاب المقاهي بالالتزام بالتعليمات وعدم تواجد الشيشة داخل المقاهي خلال تلك الفترة المحددة لمنع انتشار الأمراض.

حملات على المقاهي بدلنجات البحيرة

وأكد المحاسب مجدى إبراهيم، رئيس مجلس ومدينة الدلنجات استمرار الحملات المكثفة بالتنسيق بين الجهات المعنية للمرور علي المقاهي والتصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه بالأضرار بالصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات المرور على المقاهي والتصدي بكل حزم للمخالفين.

حملات على المقاهي بدلنجات البحيرة



كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام ومديرية التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بالمحمودية ومباحث التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك وإدارة تموين المحمودية بحملة مكبرة على الاسواق اسفرت عن :-ضبط عدد 100برميل مخلل بإجمالي 10 طن وعدد 300 كجم ملح سياحات داخل أحد مصانع المخللات مجهولة المصدر، وتحرير محضر جنحة لمحل سوبر ماركت لحيازته عدد 23 علبة بسكويت وكيك بإجمالي 276 قطعة فاسدة.

تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.