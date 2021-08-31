بعد حكم إجراء انتخابات اتحاد الكتاب.. محمد ثابت: «دقت ساعة الحساب»

قال الشاعر محمد ثابت، مؤسس شعبة شعر الفصحى باتحاد كتاب مصر، القضاء الإداري، أنهى مسرحية علاء عبد الهادي للجلوس على كرسي رئيس الاتحاد مدى الحياة، مؤكدًا: «دقت ساعة الحساب».

وطرح ثابت عدة أسئلة كانت تشغل العديد من أعضاء الجمعية العمومية طيلة الفترة الماضية، والتي من بينها: كيف تعمل لجنة القيد لمجلس غير منتخب، كيف يصرف البنك للسيد حسن أمين الصندوق المصعد رغم وجوده في آخر القائمة؟، كيف يكون نائب رئيس الاتحاد ساقط في الانتخابات ومصعد بمعرفة رئيس غير شرعي؟، ولماذا تستر علاء عبد الهادي على توصية الجهاز المركزي برد مبلغ 105 ألف جنيه صرفها بدون حق أمين الصندوق السابق، ولماذا جمد عمل جمعية الإسكان وحرمان الأعضاء من حقوقهم لمجرد؟ وكيف توقع نجوى عبد العال وعلاء عبد الهادي بالأمر المباشر مع شركة تأمين صحي طردت من كل النقابات لعدم جدواها لمجرد نسب تعطيها الشركة لمن يسهل لها التعاقد، وكيف دخل لاتحاد الكتاب كل عضو لا يجيد القراءة والكتابة لمجرد علاقة المتقدم بأشخاص داخله؟.

وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، مجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بإلغاء القرار بالامتناع عن إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.

صدر الحكم في الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق، المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبدالهادي، وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وكان قد شهد اتحاد كتاب مصر، طيلة الفترة الماضية، العديد من الأزمات، التي استقال على إثرها عدد كبير من أعضاء مجلس إدارته.